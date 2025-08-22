Keiko Fujimori y Gabriel Calvo provocan especulaciones sobre posible romance: "Me parece guapísimo"

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El encuentro entre Keiko Fujimori y Gabriel Calvo en un pódcast reciente ha despertado toda clase de rumores y especulaciones sobre un posible romance. La cercanía mostrada en la entrevista ha encendido las redes sociales y generado debates sobre si solo se trató de un momento amistoso o algo más.

¿Romance entre Keiko y Gabriel Calvo?

El nombre de Keiko Fujimori volvió a liderar tendencias tras su participación en el pódcast de Magaly Medina. Alejada de los titulares por un tiempo, la hija del expresidente Alberto Fujimori se animó a hablar de su vida personal, especialmente luego de su divorcio con Mark Vito.

Entre confesión y confesión, la lideresa de Fuerza Popular recordó una entrevista pasada con Gabriel Calvo, asegurando: "Hace unas semanas tuve una entrevista con Gabriel Calvo y yo sentía que...", cuando Magaly la interrumpió señalando un evidente coqueteo del actor.

La propia Fujimori agregó con picardía: " Me trataba con mucho cariño . Y ya luego he visto otras entrevistas posteriores a esa en donde a él lo estaban fastidiando. Y claro, ya veo con detenimiento y veo algunos detalles, ¿no?".

Este acercamiento no pasó desapercibido para los televidentes, quienes rápidamente comenzaron a comentar la química entre ambos.

El debate sobre la posible relación escaló cuando Magaly preguntó si Keiko aceptaría una cita con el ex Torbellino. Entre risas, la lideresa de Fuerza Popular evitó dar una respuesta directa, pero no dudó en elogiarlo: " Ah, me parece guapísimo ".

Gabriel Calvo rompe su silencio

Gabriel Calvo salió a aclarar los rumores sobre un supuesto coqueteo, señalando que la amabilidad mostrada hacia Keiko Fujimori fue simplemente parte de su trato habitual con todos sus invitados. Rechazó cualquier insinuación romántica o especial y pidió prudencia al difundir comentarios de este tipo.

"No tendría que opinar sobre la opinión de otra persona en torno a mí. La que dijo que yo estaba coqueteando fue Magaly, no ella. Dice que la traté con cariño y a todas las personas que van a mi programa de cocina las trato con cariño y con afecto porque es como si las invitara a mi casa", indicó el actor.

Tras el pódcast que juntó a Keiko Fujimori y Gabriel Calvo, las especulaciones sobre un posible romance se intensificaron rápidamente en redes sociales, generando comentarios, memes y reacciones virales, aunque el actor ya salió a negarlo públicamente.