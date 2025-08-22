Keiko Fujimori confiesa la verdadera razón de su separación: Mark Vito le fue infiel

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Keiko Fujimori fue la nueva invitada en el podcast de Magaly Medina y su entrevista ha generado revuelo, ya que la excandidata a la presidencia habló por primera vez sobre su separación de Mark Vito, dejando entrever que el conocido tiktoker le habría sido infiel, y ese fue el motivo por el que decidieron separarse definitivamente.

Keiko Fujimori revela infidelidad de Mark Vito

El esperado encuentro entre Keiko Fujimori y Magaly Medina no pasó desapercibido. La lideresa de Fuerza Popular decidió abrir su corazón en la conversación y, sin rodeos, confesó que su ruptura con Mark Vito fue un proceso duro y marcado por varios factores.

Según dijo, la persecución judicial que enfrentó durante años influyó en el deterioro de su matrimonio, al punto de arrastrarlos a una separación que parecía inevitable.

Con la voz serena, Keiko contó que hubo un momento en el que "se cruzó la línea" y ya no había marcha atrás. Ante la pregunta de Magaly —"¿Él cruzó una línea de la que no había regreso?"—, Keiko respondió sin dudar: "Sí, y lo conversamos alturadamente".

Lejos de molestarse, Keiko sorprendió al asegurar que es posible mantener un diálogo tranquilo incluso con alguien que cometió una infidelidad.

Eso sí, evitó dar detalles sobre cómo descubrió la supuesta traición y aclaró que, mientras a ella no le afectó tanto el divorcio porque vivió en carne propia la separación de sus padres, a Mark sí lo tomó por sorpresa, pues proviene de una familia muy unida.

Keiko revela que Mark nunca pidió perdón

La excandidata contó que el proceso de separación tomó varios meses. Fue un camino lleno de reflexiones y conversaciones, donde ambos intentaron analizar lo ocurrido antes de llegar a la decisión final.

Sin embargo, Keiko resaltó que Mark nunca buscó su perdón y que, tras todo el proceso, terminaron firmando los papeles de conciliación, cerrando definitivamente su matrimonio.

La nueva vida de Mark Vito

Tras el divorcio, Mark Vito ha seguido otro camino. Tras separarse de Keiko, se convirtió en una figura mediática en redes sociales. Primero llamó la atención por su peculiar estilo en TikTok, luego por un romance fugaz con la jovencita Sofía Chirinos, que llegó a su fin a inicios de 2025.

Después de algunos coqueteos públicos con figuras conocidas como Deysi Araujo, Mark sorprendió nuevamente a sus seguidores al presentar a su nueva pareja: la profesora de inglés Leslie Echevarría.

Al abrir su corazón, Keiko Fujimori dejó claro que su divorcio no fue una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de un desgaste profundo marcado por la infidelidad de Mark Vito.