Alejandra Baigorria sorprende a Zully con lujoso regalo: "Es agradecimiento porque nos has apoyado siempre"

La creadora de contenidos Zully festejó su cumpleaños número 20 en medio de una celebración que se convirtió en tema de conversación en redes sociales. La joven streamer, conocida por su cercanía con sus seguidores y su estilo espontáneo, organizó un evento multitudinario en el que no faltaron mariachis, una orquesta en vivo, una torta de cuatro pisos y cientos de invitados.

El ambiente festivo, lleno de música y sorpresas, reflejó no solo la popularidad de la joven, sino también el respaldo de amigos y colegas del mundo digital que la acompañaron en una de las noches más importantes de su vida.

La visita sorpresa de Alejandra Baigorria

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante la transmisión en vivo que Zully realizó en la plataforma Kick, donde mostró los detalles de los preparativos. En medio de la expectativa, apareció la empresaria y figura televisiva Alejandra Baigorria, quien llegó con una torta especial y un obsequio que dejó a la cumpleañera sin palabras.

Baigorria explicó que su gesto fue un reconocimiento al apoyo constante que la streamer le ha brindado en la promoción de su salón de belleza. "De verdad, es agradecimiento porque tú nos has apoyado siempre acá", dijo la empresaria mientras entregaba el paquete que contenía un lujoso accesorio de la marca Gucci.

Un regalo de lujo

El obsequio causó sensación entre los asistentes y los seguidores que seguían la transmisión. Zully, visiblemente emocionada, recibió el detalle con alegría y gratitud. Sin embargo, lo que terminó robándose el show fue su reacción espontánea al abrir el presente.

Con nervios y entusiasmo, la tiktoker exclamó: "¡Mi primera Gucsi!", pronunciando de manera peculiar el nombre de la reconocida marca de lujo italiana. El momento generó carcajadas tanto entre los invitados como en la propia Alejandra Baigorria, quien lo tomó con buen humor.

Lejos de ser un error embarazoso, el simpático lapsus se convirtió en uno de los instantes más recordados de la velada y rápidamente se viralizó entre sus seguidores, quienes destacaron la naturalidad de Zully frente a una situación que muchos considerarían incómoda.

En ese sentido, la fiesta de cumpleaños número 20 de Zully fue un evento marcado por la música, la alegría y la presencia de figuras conocidas como Alejandra Baigorria. El lujoso obsequio de Gucci y la simpática reacción de la streamer se convirtieron en los grandes protagonistas de la noche, demostrando que, más allá del glamour y las marcas, lo que perdura es la autenticidad y el humor con el que se viven los momentos especiales.