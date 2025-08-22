Madonna celebra su cumpleaños en Italia junto a una gran torta Labubu: "Los sueños se hacen realidad"

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La icónica cantante y artista, Madonna, celebró su cumpleaños con un recorrido por Italia acompañada de su pareja y sus dos hijas. Cuando ya se hizo más de noche comenzó la fiesta de cumpleaños junto a sus más allegados y un gran torta rosa con la temática de Labubu.

La Reina del Pop cumplió 67 años

A través de sus redes sociales, la Reina del Pop, Madonna, compartió postales de sus momentos de celebración por su cumpleaños número 67. Rodeada de sus hijas Mercy, de 19; Lourdes, de 28 y su actual novio, el exfutbolista Akeem Morris, también de 28 años de edad. La cantante viajó hacia Siena, Italia para cumplir uno de sus tantos sueños: lograr presenciar una tradicional carrera de caballos medieval en el país europeo. En la publicación por el día de su cumpleaños, la cantante del pop contó que pudo cumplir su meta:

"Mi sueño durante muchos años ha sido ver la carrera de caballos Palio di Siena que se realiza en mi cumpleaños, el 16 de agosto, desde 1482! ¡No hay palabras para describir la emoción, el suspenso y la grandeza! ¡Un ritual verdaderamente sagrado para presenciar a miles de personas en silencio antes de que comience la carrera! La propia carrera es imposible de describir.¡Grazie Mille! ¡Los sueños se hacen realidad! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Ciao Italia!"

Madonna celebró con una torta temática del muñeco Labubu

En otras de sus publicaciones, se le ve a la Reina del Pop celebrando en una gran casona junto a sus allegados. En el video se les veía bailando, viendo un gran espectáculo de fuegos artificiales y compartiendo con los lugareños de Italia. El evento fue celebrado con artistas de la danza, música y sus personas más cercanas, entre ellas, su actual pareja y amigos que acompañaron a la artista en el festejo.

Además, en medio de la algarabía, trajeron una gran torta de color rosa con la dedicatoria 'Feliz cumpleaños Madudu', haciendo referencia al famoso muñeco del momento 'Labubu'. En el registro se ve a Madonna soplando las velas con alegría, para luego seguir festejando con sus invitados. La curiosa torta quedó como una anécdota más del momento.

La gran cantante Madonna cumplió un año más de vida en Italia rodeada de su pareja, hijas y una celebración por su cumpleaños número 67 con la torta temática de Labubu. La artista agradeció a través de sus redes sociales y comentó que los sueños se cumplen.