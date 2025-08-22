Revelan el sueño que Maju Mantilla no pudo cumplir con Gustavo Salcedo por su abrupta separación

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gustavo Salcedo anunció su separación definitiva de Maju Mantilla, a través de un comunicado en sus redes sociales. Tras esta noticia que remeció la farándula salió a la luz una entrevista donde la exreina de belleza confesaba uno de sus mayores deseos, que ahora no podrá cumplir junto al hombre que consideraba el amor de su vida.

La confesión más íntima de Maju Mantilla

Pese a que su separación con Gustavo Salcedo tomó por sorpresa a muchos el 20 de agosto, recientemente se conoció que Maju Mantilla aún albergaba el deseo de convertirse en madre por tercera vez junto a él. En una reveladora confesión, la exMiss Mundo compartió que esa ilusión seguía presente en su vida, así lo demostró el programa 'Magaly TV: La Firme' en su más reciente emisión.

Pues bien, en el reportaje de los 'urracos' se hizo un repaso por la historia de amor de Maju y Salcedo, desde el momento en que se conocieron hasta el día de su boda, donde ambos se mostraban relucientes y felices por su nueva etapa de vida. Sin embargo, no fue ajeno el ampay del empresario del 2023, donde se le veía ingresando a un hotel junto a otra mujer.

Todos consideraban que esa escena generaría una crisis en su relación, pero Maju se encargó de señalar que la acción de su esposo se habría dado en un momento de distanciamiento. Pese al escándalo mediático, la exreina de belleza y Salcedo se lucían juntos y compartiendo momentos familiares, ¡como si nada hubiera pasado!

Maju Mantilla soñaba con ser madre otra vez

El programa televisivo también reveló la conversación de Maju en el canal de YouTube '¿Y ahora qué?', donde expresó que no eran chismes ni mentiras esos rumores sobre su ilusión de convertirse en madre por tercera vez. Dicha entrevista fue brindada en 2022.

"Sí es mi deseo. Siempre quise un tercero. Si decido tener mi último hijo tendría que ser pronto, máximo en dos años", indicó en aquel entonces, dejando entrever que no descartaba la idea de ampliar su familia, sin imaginar que su sueño se vería truncado hoy en día tras su abrupta ruptura amorosa.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viajaron a Argentina

Otro dato inesperado que dio a conocer el programa de Magaly Medina fue que, según los registros migratorios, dos días antes del anuncio de su separación definitiva, Maju y Gustavo había regresado de un viaje a Argentina. Estuvieron fuera del país entre el 14 y el 18 de agosto.

Este hecho generó incertidumbre, ya que dejaba entrever que la escapada podría haber sido en un intento de reconciliación o una especie de despedida en buenos términos. Hasta el momento ni Maju ni su esposo ha brindado detalles del motivo de su separación.

"¿Cómo nos explicamos que del 14 al 18 hayan viajado los dos juntos y hayan regresado el 18 de Argentina? O sea, pasado dos días del viaje, publique él un mensaje demoledor, donde da por terminada públicamente su relación con Maju Mantilla?", expresó sorprendida la conductora de televisión.

De esta manera, se reveló que Maju Mantilla soñaba con ampliar su familia antes del sorpresivo comunicado de su todavía esposo, Gustavo Salcedo. La exMiss Mundo deseaba tener un tercer hijo.