¿Su último adiós? El misterioso viaje de Maju Mantilla y su esposo a Argentina dos días antes de la ruptura

¿Un viaje con señales ocultas? Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se separaron. En una reciente emisión del programa de 'Magaly TV: La Firme' se reveló el último viaje que la pareja habría realizado solo dos días antes de que el deportista diera a conocer a todo el mundo, e incluso a la exreina de belleza, el final de su matrimonio.

Último viaje de Maju y Gustavo antes de su separación

Lo que empezó como un trabajo profesional se convirtió en el inicio de una de las relaciones más mediáticas del país, una que se consolidó con el tiempo y que culminó en un matrimonio y la formación de una familia con dos hijos. Maju Mantilla y Gustavo Salcedo era considerada como una hermosa pareja sólida hasta que un ampay en 2023 tambaleó su matrimonio: el deportista fue captado entrando a un exclusivo hotel con otra mujer.

Pese al escándalo y los cuestionamientos contra su esposo, la exMiss Mundo habría optado por seguir con su matrimonio, asegurando que la escena de Gustavo se habría dado en un momento de distanciamiento. Pasaban los meses y ambos realizaban vida familiar, incluso hace solo unos meses celebraban el cumpleaños de Maju con gran entusiasmo y compartían una pasión que los unía: ¡viajar!

Así lo demostró el programa de Magaly Medina. Según los registros migratorios, dos días antes del anuncio de su separación definitiva, Maju y Gustavo había regresado de un viaje a Argentina. Estuvieron fuera del país entre el 14 y el 18 de agosto.

"¿Cómo nos explicamos que del 14 al 18 hayan viajado los dos juntos y hayan regresado el 18 de Argentina? O sea, pasado dos días del viaje, publique él un mensaje demoledor, donde da por terminada públicamente su relación con Maju Mantilla?", expresó sorprendida la conductora de televisión.

¿Un viaje para limar asperezas en su relación?

Magaly Medina decidió pronunciarse sobre este inesperado viaje de la pareja. La conductora señaló que esa escapada a Argentina podría haber sido un último intento de convivencia en familia o incluso una especie de despedida en buenos términos.

"De repente las emociones estaban tan procesadas que decidieron viajar como amigos, quizá hasta llevaron a los niños. Quién sabe", comentó la popular 'Urraca'.

Maju Mantilla se enteró de su separación por TV

El reportaje de Magaly TV también recordó que Maju Mantilla solía expresar en entrevistas su deseo de poder tener otro hijo y que aparentemente, vivían un momento de felicidad junto a su esposo. Sin imaginar que Gustavo Salcedo la sorprendería lanzando un comunicado en sus redes sociales dando por acabada su historia de amor.

Pues bien, según revelaron fuentes cercanas a la exreina de belleza, como Pati Lorena, Maju se habría enterado de su separación por televisión, ¿al estilo del caso de Christian Cueva y Pamela López? Todo parece indicar que la conductora de 'Arriba mi gente' desconocía lo que estaba por hacer el padre de sus dos hijos.

""Acababan de estar de viaje en Argentina, no sé dónde me dijeron, creo, no sé, me dijeron, pero en Argentina, con hijos y todos y él no le dijo nada y regresaron y la sorprende con esto. (...) ¿Cómo es que este mal**to va a subir un comunicado sin decirle nada?", indicó Lorena.

De esta manera, el programa 'Magaly TV: La Firme' sorprendió a todos al revelar que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viajaron juntos a Argentina poco antes de anunciar su separación.