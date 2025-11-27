Evelyn Vela critica a Melissa Klug por 'retoques': "No hay mujer fea, sino mujer con marido pobre"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Evelyn Vela, la conocida 'Reina del Sur', volvió a encender la farándula peruana tras lanzar ácidos comentarios sobre Melissa Klug durante una transmisión en vivo por TikTok. Con un tono sarcástico y directo, cuestionó los retoques estéticos y la fama de su examiga, generando revuelo en redes sociales.

Evelyn Vela arremete contra Melissa Klug

Evelyn Vela no se guardó nada. Durante una transmisión en vivo, la empresaria leyó mensajes de sus seguidores sobre los supuestos cambios físicos de Melissa Klug y respondió con frases que rápidamente se viralizaron.

"Ay, no me interesa. Cuando pague su chiviline en efectivo y no canje podemos hablar", dijo entre risas, mientras cuestionaba la autenticidad de algunos retoques.

Agregó: "Ahora que se haga lo que quiera, ustedes saben que los huesos no se pueden romper, ¿cómo haríamos con la espaldita?", dejando claro que no todo lo que muestra Melissa Klug es tan sencillo como parece.

Incluso, Evelyn Vela insinuó que los hombres en la vida de Melissa Klug podrían estar financiando estas operaciones: "No hay mujer fea, sino mujer con marido pobre; la bonita con la bonita".

Comparándose con ella misma, aseguró: "Plástica, pero aun así mucho mejor, porque mi rostro no es operado".

Evelyn Vela recuerda los inicios de Melissa Klug

Cuando algunos usuarios le cuestionaron por qué hablaba de Melissa Klug o si buscaba fama a costa de ella, Evelyn Vela respondió desestimando cualquier idea de competencia.

Recordó los comienzos de su examiga en la televisión: "Yo le enseñé a hablar porque ella no hablaba ni una palabra en televisión cuando empezó".

Evelyn Vela diferenció su trayectoria de la de Melissa Klug: "Yo soy Evelyn Vela, ella es la ex de un futbolista muy famoso, así que hay niveles, queridas".

Incluso dejó entrever su desagrado por tener que mencionar a su examiga: "Yo no hablo de esa señora. Claro que iba con ella porque no sabía hablar, así que no me estén mencionando ese nombre que me da arcadas".

¿Por qué se terminó la amistad?

Recordemos que Evelyn Vela reveló que terminó su amistad con Melissa Klug y bromeó diciendo que fue porque no la apoyó en la polémica de Christian Cueva.

Pero Melissa Klug tuvo otra versión. La 'Blanca de Chucuito' aseguró que su distanciamiento se debió a un problema entre sus hijas.

Las declaraciones de Evelyn Vela reavivaron la polémica entre ambas figuras de la farándula peruana. Mientras Melissa Klug mantiene silencio, las críticas y comentarios de la 'Reina del Sur' sobre los 'retoques' de su examiga continúan generando polémica.