Dua Lipa enloquece a Lima cantando "Cariñito" con Mauricio Mesones en el Estadio San Marcos

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En un Estadio San Marcos lleno hasta el tope, Dua Lipa desató la locura al interpretar "Cariñito" junto a Mauricio Mesones durante su Radical Optimism Tour. La cantante británica y el artista peruano hicieron vibrar a todos los presentes con su energía y alegría.

Dua Lipa y Mauricio Mesones cantan "Cariñito"

El 25 de noviembre, el Estadio San Marcos se llenó hasta el tope para recibir a Dua Lipa en su Radical Optimism Tour. Tras interpretar sus éxitos como "Levitating", "One Kiss" y "Be The One", llegó el momento más esperado: la sorpresa peruana.

Con una sonrisa gigante y anunciando "una sorpresa especial para Lima", Dua Lipa dio inicio al homenaje a la cumbia peruana. Las luces cambiaron a tonos cálidos y los acordes de "Cariñito", clásico de Los Hijos del Sol, hicieron estallar al público.

Pero esta vez no estuvo sola. El peruano Mauricio Mesones, artista invitado por la cantante, se sumó al escenario, vistiendo un elegante atuendo negro brillante y lentes oscuros, para interpretar el tema junto a ella.

Los fans no podían creerlo. Dua Lipa cantando en español, bailando y marcando el ritmo con las manos, mientras Mauricio Mesones la acompañaba en cada estrofa.

El coro del público tapaba incluso la voz de la artista, creando un momento lleno de energía, alegría y orgullo por la cultura peruana.

Prueba de sonido reveló "Cariñito"

Horas antes del esperado concierto, durante la prueba de sonido, algunos curiosos ya habían escuchado fragmentos de "Cariñito" y compartieron los videos en X (antes Twitter(, TikTok e Instagram.

Sin embargo, nada se comparó con la emoción de ver a Dua Lipa en vivo, cantando junto a Mauricio Mesones, mientras miles de voces coreaban el tema popularizado por la banda Bareto.

Para los que no saben, la gira Radical Optimism Tour de Dua Lipa ha incluido divertidos homenajes musicales a artistas locales en cada país que visita.

En Chile interpretó "Tu falta de querer" y "El duelo", en Brasil sorprendió con "Magalenha" y "Margarida Perfumada", y en Asia y Europa adaptó canciones locales a su estilo pop.

Pero la cumbia peruana tuvo un sabor especial, amplificado por la interacción directa con un artista local y la pasión del público limeño.

Así fue como el Estadio San Marcos se llenó de emoción durante el Radical Optimism Tour, cuando Dua Lipa y Mauricio Mesones interpretaron "Cariñito". Lima vivió un momento que, sin duda alguna, nadie olvidará.