José Luis Rodríguez 'El Puma' revela lo que realmente ocurrió en el avión en Ecuador: : "Me sentí humillado"

José Luis Rodríguez 'El Puma' vivió un tenso momento en un avión en Quito, Ecuador, donde la tripulación de American Airlines terminó pidiéndole que abandonara la aeronave. El cantante, todavía mortificado por lo ocurrido, decidió revelar lo que realmente ocurrió.

'El Puma' y el comentario que desató el lío

Todo empezó después de un show "hermoso", como él mismo lo llamó, en Quito. Era madrugada, casi sin pegar un ojo, y 'El Puma' debía abordar un vuelo temprano con destino a Miami.

Hasta ahí, una rutina de años para quien ha viajado "más de 60 años" con American Airlines. Pero esta vez algo salió completamente distinto.

El cantante explicó que siempre viaja con un bolso pequeño en el que lleva sus medicinas, recordando que desde su doble trasplante de pulmón en 2017 es indispensable tenerlas al alcance.

Su asistente, como siempre, le había conseguido un asiento que le permitiera colocar ese bolso bajo el asiento delantero.

Según su relato, ahí empezó el problema, pues el jefe de cabina, identificado como Ángel Coronado, le indicó que su bolso no podía ir en ese lugar y debía ser colocado en el compartimiento superior.

Aunque José Luis Rodríguez accedió, un comentario en el que usó la palabra "p******a"—que en su país, explicó, significa "tontería"—habría sido malinterpretado. Desde ese instante, asegura, la situación escaló sin control.

La expulsión que dejó a 'El Puma' sin vuelo

'El Puma' contó que Ángel Coronado se habría quejado ante el capitán, quien luego le advirtió que decidirían si se quedaba o lo bajaban del avión.

Preocupado y agotado, el artista buscó explicarse: era un paciente trasplantado, necesitaba sus medicinas cerca y no tenía ánimo de conflicto. Sin embargo, el intento no prosperó.

En su relato, el capitán le respondió que "todo el poder lo tienen ellos", refiriéndose a la tripulación.

Rodríguez asegura que incluso pidió disculpas en tres ocasiones —"me humillé", dijo— para evitar que la situación se agravara. Aun así, la decisión fue firme, pues debía abandonar el vuelo.

Lo que vino después lo golpeó fuerte. "Me echaron realmente como un delincuente", afirmó. El capitán habría alzado la voz para pedirle que saliera, lo que incluso le dejó un zumbido en el oído.

Ya fuera del avión, cansado y sin dormir, tuvo que volver a un hotel en Quito y esperar otro vuelo, que finalmente lo llevaría a Buenos Aires.

El pedido de 'El Puma' a la aerolínea

Aunque reconoció que no quiere juzgar a toda la compañía por el comportamiento de una sola persona, Rodríguez recalcó que se sintió "vejado" y "humillado" por el trato recibido.

También señaló que espera una disculpa formal de American Airlines y pidió que situaciones así no se repitan, ni con él ni con ningún otro pasajero.

Para cerrar, recordó algo que —dice— muchos olvidan: "Somos seres humanos que se meten en un espacio pequeño, muy reducido, durante horas. Uno necesita tranquilidad espiritual".

Así, el tenso incidente entre José Luis Rodríguez 'El Puma' y en un avión en Ecuador continúa generando controversia, especialmente ahora que el cantante revelara lo que realmente ocurrió.