SMP: Hombre de 36 años pierde la vida tras ataque a balazos de sicarios

Un nuevo crimen sacude San Martín de Porres (SMP). La víctima, identificada preliminarmente como José Arteaga Cepeda, fue abatida a balazos por desconocidos que llegaron en moto, en medio del estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

Hombre pierde la vida tras ataque a balazos

Cerca de las nueve de la noche, vecinos de esta zona fueron testigos de un violento ataque. Dos disparos alertaron a más de uno y, al salir, encontraron a un hombre gravemente herido.

Según reportes preliminares de la policía, la víctima habría sido identificada como José Arteaga Cepeda, de 36 años, quien no sería conocido de la zona.

Los agresores llegaron en una motocicleta, dispararon directamente contra él y huyeron sin que se conozca su paradero.

Los vecinos indicaron que, lamentablemente, no es la primera vez que ocurren hechos de violencia en esta zona.

"Ya es el cuarto asesinato que sucede en esta zona", comentó una de las residentes, señalando además que los comercios cercanos han sufrido extorsiones y robos, y que la inseguridad se ha incrementado a pesar del estado de emergencia.

Asimismo, los vecinos destacaron la poca presencia policial y de serenazgo en la zona. "Es muy raro ver a militares o serenazgo por aquí", comentó una vecina.

Explicaron que los delincuentes suelen operar en motocicletas lineales, lo que facilita su escape. La falta de personal y de vehículos policiales también habría complicado la respuesta rápida ante estos incidentes.

Muy cerca del lugar del crimen se encuentra una cámara de seguridad, que podría ser clave para identificar a los responsables.

Es probable que haya registrado tanto la llegada de los atacantes como el momento en que dispararon a quemarropa contra José Arteaga Cepeda.

Policía y Fiscalía investigan crimen en SMP

Cerca de la una de la mañana, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía ya estaban en la escena del horrendo crimen para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el cierre de la nota, los peritos se encontraban recopilando todo tipo de evidencia que permita esclarecer el caso y dar con los responsables.

La investigación se centra en determinar los motivos del ataque y la posible vinculación de los agresores con la víctima.

El trágico ataque en SMP terminó con la vida del hombre de 36 años, dejando a vecinos alarmados ante la creciente violencia de los sicarios en la zona, mientras las autoridades inician las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.