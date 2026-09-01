Cantante Lionel Richie fue hospitalizado en UCI tras sufrir un nuevo problema de salud durante reciente concierto

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El legendario cantante estadounidense Lionel Richie ha preocupado a sus cientos de fans debido a que trascendió que fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) tras sufrir un nuevo problema de salud durante su más reciente concierto realizado el último fin de semana.

Lionel Richie es hospitalizado en UCI tras show

Fuentes allegadas al artista de 77 años dijeron al medio TMZ que el también compositor norteamericano ingresó a UCI del hospital de St. Louis , Missouri después de presentarse el pasado sábado, 29 de agosto, durante la noche en The Muny, un reconocido teatro localizado en St. Louis.

De acuerdo a lo informado por el medio de comunicación especializado, el intérprete acudió voluntariamente al centro de salud para someterse a diversas pruebas y permanecía hospitalizado el último lunes. Además, los médicos estarían estudiando, entre otras posibilidades, que hubiera sufrido un episodio de deshidratación.

Las primeras señales aparecieron antes incluso de que Richie abandonara el recinto teatral. Sucedió que durante la última canción del concierto, siendo consciente de que su cuerpo no estaba respondiendo como debería ser, procedió a solicitar a su equipo que le alcanzaran una silla para poder culminar su presentación sentado mientras deleitaba al público con su éxito "All night long".

Esta escena hizo traer a la memoria un episodio similar que vivió el pasado 24 de junio durante el primer show de su gira conjunta 'Sing a Song All Night Long con Earth, Wind & Fire' en St. Paul (Minnesota), Lionel Richie comenzó a sentirse mareado en el escenario.

En aquella ocasión trató de restarle importancia a lo sucedido y lo tomó con total humor señalando ante el público: "Cuando te sientas mareado, siéntate". Justamente procedió a realizar ello en el momento de cantar "Dancing on the Ceiling" y luego consiguió estar frente al piano para interpretar "Three Times a Lady".

Cantante Lionel Richie fue hospitalizado en UCI, según TMZ

¿Lionel Richie cancelará sus próximos conciertos?

Cabe señalar que, por ahora, el equipo del cantante no ha confirmado o descartado si es que los conciertos del cantante continuarán de acuerdo a lo programado o si serán postpuestos o cancelados.

Su presentación del pasado sábado en St. Louis fue el primero desde que finalizó su gira Earth, Wind & Fire. Sin embargo, aún quedan pendientes las fechas postpuestas. En tanto, en la web oficial del intérprete a finales de septiembre y principios de octubre, él y eARTH, Wind & Fire brindarán conciertos reprogramados en San Francisco, Chicago y Columbus.

Es así que, el cantante estadounidense Lionel Richie fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de (UCI) del hospital de St. Louis tras sufrir un nuevo problema en su salud durante su reciente concierto ofrecido el fin de semana. Esto ocurre tan solo semanas después de que en el primer show de su gira 'Sing a Song All Night Long con Earth, Wind & Fire' se sintiera mareado por lo que cantó sentado en una silla.