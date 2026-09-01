Alicia Mercado cuenta cómo pasó a ser la nueva conductora de 'Yo Soy' tras salida de Diana Sánchez

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alicia Mercado es la nueva conductora de Yo Soy tras la salida de Diana Sánchez, pero su llegada al programa no fue algo que simplemente apareció de la nada. La actriz contó que desde hace tiempo tenía ganas de ser parte del reality y que, cuando se enteró de que podía quedar libre una oportunidad, movió sus fichas para conseguir una audición.

Alicia Mercado quería estar en 'Yo Soy'

Mucho antes de sumarse al elenco de Yo Soy, Alicia Mercado tenía bien metido entre ceja y ceja que quería probar suerte en el programa y cumplir uno de sus grandes objetivos.

La actriz venía trabajando en Me Caigo de Risa, producción de Latina que finalmente llegó a su fin, y fue justamente en ese momento cuando decidió buscar una oportunidad en el reality de imitación.

Según contó en una entrevista, durante su paso por Me Caigo de Risa ella había dicho varias veces que le interesaba formar parte de Yo Soy. Así que, cuando supo que su programa terminaría, no se quedó de brazos cruzados.

Mercado contó que se comunicó con una persona relacionada al proyecto y dejó en claro que quería audicionar si en algún momento se abría una oportunidad como jurado o integrante del equipo.

"Yo en Me Caigo de Risa siempre verbalicé que sí quería estar en Yo Soy. Entonces sí había una intención mía", explicó Alicia.

La actriz aclaró que en ese momento todavía no tenía ninguna propuesta sobre la mesa. Simplemente quiso dejar abierta la puerta y avisar que estaba interesada. Y, al parecer, la jugada le salió bien.

"En ese momento no había nada dicho. Yo solo estaba dejando en claro que me voy de este trabajo, pero quiero que sepan que tengo ganas de, quiero audicionar. A raíz de esto, cuando ya se define todo, pasa", contó.

Alicia Mercado y sus nervios en 'Yo Soy'

Una vez que todo quedó definido, Alicia Mercado consiguió entrar a Yo Soy y tuvo que enfrentarse a un reto completamente distinto. Aunque ya conocía el formato por haberlo visto desde afuera, reconoció que estar dentro del programa era otra historia.

La actriz confesó que llegó con bastante emoción y entusiasmo, pero también con algunos nervios y temores propios de alguien que está entrando a un terreno nuevo. Incluso contó que al comienzo tuvo que grabar sin Franco Cabrera, situación que la llevó a afrontar sola algunas entrevistas.

"Entré con mucha emoción, entusiasmo, pero también con fantasmas y miedos míos: de cómo lo voy a hacer, porque he visto el formato, pero no lo conocía desde adentro", señaló.

Pese a esos nervios iniciales, Mercado aseguró que poco a poco logró adaptarse al equipo y hoy se muestra contenta de haber conseguido una oportunidad que, desde hace tiempo, estaba buscando.

Así, Alicia Mercado consiguió una oportunidad que llevaba tiempo buscando y llegó a Yo Soy tras la salida de Diana Sánchez. La actriz cumplió su objetivo de formar parte del reality y ahora asume el reto como nueva conductora.