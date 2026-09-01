Perú busca otro triunfo con el ceviche y avanza a cuartos de final del Mundial de Comidas de Ibai Llanos

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ceviche peruano continúa dando pelea en el Mundial de Comidas organizado por el streamer español Ibai Llanos. El plato bandera nacional logró una contundente victoria frente a las baleadas de Honduras y consiguió su clasificación a los cuartos de final, donde tendrá como próximo rival a Guatemala.

Perú alcanzó aproximadamente 2,9 millones de votos, mientras que Honduras obtuvo cerca de 1,8 millones. De esta manera, el país volvió a demostrar el respaldo de sus seguidores en una competencia que ha movilizado a millones de usuarios de distintas partes del mundo a través de las redes sociales.

Ibai Llanos fue el encargado de anunciar los resultados de los octavos de final y destacó la participación peruana.

"Los peruanos avanzan de ronda, quieren el bicampeonato con casi 3 millones de votos", señaló el creador de contenido al confirmar la victoria del ceviche.

Perú se prepara para un nuevo duelo

Con su clasificación, Perú quedó entre los ocho países que continúan en carrera por el título. El próximo enfrentamiento será contra Guatemala, que protagonizó uno de los duelos más reñidos de los octavos de final al vencer a México por 2,104 millones de votos contra 2,003 millones.

Los otros cruces de cuartos de final serán Venezuela vs. Colombia, Ecuador vs. Bolivia y Uruguay vs. Argentina. Venezuela avanzó con 2,7 millones de votos, mientras que Colombia obtuvo casi 1,2 millones. Ecuador, por su parte, registró 1,3 millones y Bolivia superó a Chile por una diferencia cercana a los 40.000 votos.

Argentina también logró su pase tras derrotar a España, mientras que Uruguay dejó fuera a Paraguay. En total, Ibai informó que las votaciones de los octavos de final reunieron alrededor de 25 millones de votos en todas las plataformas participantes.

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¿Cómo apoyar al ceviche peruano?

Los seguidores del Perú podrán volver a participar en las nuevas votaciones a través de las redes sociales de Ibai Llanos, como Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. En esta última plataforma también se puede encontrar una publicación del streamer en la que los usuarios deben darle "Me gusta" para respaldar al representante peruano.

El ceviche llegó a esta competencia con un importante respaldo cultural. En diciembre de 2023, la Unesco incorporó las prácticas y significados asociados a su preparación y consumo a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Así, el plato bandera no solo representa una competencia en redes sociales, sino también una parte de la identidad gastronómica peruana. Ahora, el reto será superar a Guatemala y acercarse nuevamente al título, con millones de votos como principal ingrediente.