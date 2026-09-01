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Miss Chile sorprende en certamen de belleza con IMPENSADA presentación de death metal

La Miss Chile, Ignacia Fernández, capturó todas las miradas en el certamen de belleza que participó en Vietnam con una impactante presentación de death metal.

Miss Chile sorprende en certamen de belleza con presentación de death metal
Miss Chile sorprende en certamen de belleza con presentación de death metal (Composición Exitosa)

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 01/09/2026

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En un reciente certamen de belleza realizado en Vietnam, la Miss Chile generó una gran serie de comentarios en redes sociales por su impensada presentación de talento en la que interpretó un tema de death metal de su banda.

Miss Chile interpreta impensado tema de death metal en certamen de belleza

La Miss Chile, Ignacia Fernández llamó particularmente la atención en el certamen de belleza de Miss Mundo al realizar una inesperada presentación interpretando un tema de death metal. La canción "The Hollow Descent" de su banda Decessus fue motivo de una serie de reacciones en redes sociales que no dejaron de elogiar la capacidad de llegar a un sólido registro.

Durante la prueba de talento del certamen, realizada en el Centro Cultural Infantil de Nha Trang, Vietnam en donde la representante de Chile tuvo una propuesta alejada de los convencionales números musicales asociados a los concursos de belleza. En ese sentido, la miss mostró una faceta artística vinculada a uno de los géneros más extremos del metal.

A través de sus redes sociales, la postulante a la corona compartió el impacto de este momento en su vida y dejó en claro el impacto del metal en su vida, ya que, según sus palabras es parte de quien es.

"Un momento que nunca olvidaré. Poder llevar el metal al escenario de @missworld y compartir una parte de quién soy a través de la música fue una experiencia increíble", expresó la concursante.

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Pese a que representante chilena no consiguió el primer lugar en la competencia de talentos, su participación recibió gran atención a nivel mundial. Siguiendo esa línea, la ganadora de la categoría fue Grace Richardson, representante de Inglaterra, quien conquistó al jurado con una interpretación del tema "Over the Rainbow".

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Asimismo, Ignacia Fernández no dudo en complementar en su publicación un mensaje para las demás postulantes a la corona, afirmando que todas las presentaciones fueron extraordinarias y únicas.

"Todas las concursantes que participaron en el concurso de talentos fueron extraordinarias y únicas. ¡El nivel de talento fue realmente increíble, y quiero felicitar a Inglaterra por haber ganado el primer lugar!", expresó.

Finalmente, con su actuación, la Miss Chile, Ignacia Fernández no solo consiguió diferenciarse entre las participantes con su impensada presentación, sino que también llevó un género musical poco habitual en este tipo de certámenes de belleza a un nivel de exposición internacional, reafirmando su identidad artística y su vínculo con el death metal.

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