Influencer Waldir Maqque tras su éxito en TikTok: "Rescato mucho la gastronomía en las zonas rurales"

La pandemia en el Perú no solo significó un sombrío panorama a nivel de salud con miles de muertes en todo el territorio, sino también un crecimiento digital sin precedentes. Durante los días en que debimos permanecer en casa, decenas de influencers aprovecharon el tiempo para darse a conocer y ganar millones de seguidores con su contenido.

Uno de los ejemplos más llamativos fue el joven cusqueño Waldir Maqque quien encandiló a miles de peruanos con su peculiar estilo de preparar potajes tradicionales con utensilios artesanales, en bellos paisajes y a punta de leña.

Waldir Maqque agradece a sus millones de seguidores

Con el pasar de los meses, el influencer culinario fue ganando adeptos y respondiendo a retos que le hacían sus seguidores pidiéndole la preparación de distintas recetas. Ahora, el nacido en Cuzco cuenta con más de 2 millones de seguidores en TikTok y medio millón en Instagram donde sube sus videos con regularidad.

Waldir Maqque indicó que desde niño se le fue inculcada la pasión por la cocina ya que su madre debía partir a trabajar al campo por lo que siempre fue el encargado de preparar los alimentos para sus hermanos.

"Desde que tengo memoria, mi madre siempre me inculcó la cocina, atender a mis hermanos y alimentarlos porque ella trabajaba en la chacra. Luego decidí estudiar y aplicar mi conocimiento empírico", indicó.

Waldir Maqque anunció el lanzamiento de su propia marca de barras de cereal.

Eso sí, el creador de contenidos reconoció que gracias a la pandemia se hizo con los millones de seguidores que hoy cuenta y que ello marcó un antes y después en su vida.

"Es una parte que marca un hito en mi trayectoria, y la pandemia me ayudó a encontrar la forma de enseñar mi gastronomía", añadió.

Lanza su propia marca de barras de cereales

Como se observa en cada uno de sus videos, Waldir utiliza elementos frescos del campo en cada una de sus preparaciones hechas en ollas de barro. Por ello, precisó que sacar adelante la cocina nacional hecha en zonas rurales es un logro realizado a base de esfuerzo.

"Rescato mucho la gastronomía en las zonas rurales y con alimentos de manera sostenible. Soy muy autentico cocinando a leña, fogón y ollas barros. Soñar en grande desde nuestras raíces sí es posible", finalizó.

Finalmente, el creador de contenidos anunció el lanzamiento oficial de sus nuevas barras de cereal '¡Qué Riquito Está!' utilizando ingredientes andinos. Los productos ya se encuentran disponibles en dos variedades: Aguaymanto y Arándano.

