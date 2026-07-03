FLOW rompe récords de venta con su gira mundial "Naruto The Rock World Tour 2026"

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Un éxito sin precedentes! FLOW, la reconocida banda japonesa famosa por interpretar algunos de los temas más emblemáticos de Naruto, se ha convertido en un verdadero fenómeno internacional con su gira "Naruto The Rock World Tour 2026", logrando récords de asistencia en cada ciudad anunciada.

En el Perú, su presentación también ha causado gran expectativa entre sus seguidores. El concierto se realizará el próximo 7 de julio en Costa 21, y aún quedan las últimas entradas disponibles a través de Teleticket.

Según diversos reportes, FLOW ha despertado el entusiasmo de miles de fanáticos, impulsando una alta demanda de boletos en países como Chile, Argentina y México, donde sus seguidores han acudido masivamente a adquirir sus entradas, conscientes de que artistas de este nivel no visitan Latinoamérica con frecuencia.

Lo mismo sucede con la segunda etapa de su gira por Asia, que incluirá presentaciones en ciudades como Hong Kong, Singapur, Bangkok, Taipéi y Manila, entre otras.

FLOW

FLOW llega respaldado por una sólida trayectoria internacional. Sus giras "Naruto The Rock World Tour" y "Anime Shibari World Tour" han recorrido escenarios de América, Europa y Asia, reuniendo a miles de fanáticos del anime y la música japonesa en cada presentación. La agrupación cuenta con más de 15 años de trayectoria ininterrumpida, más de 30 sencillos lanzados y 10 álbumes de estudio editados bajo el sello Sony Music Entertainment Japan.

La conexión entre la banda y el público peruano se ha fortalecido con el paso de los años. En sus visitas anteriores, han logrado conciertos con entradas agotadas, consolidando al Perú como una de sus plazas más importantes en Latinoamérica, y todo indica que esta nueva visita no será la excepción.

Durante este esperado espectáculo, los asistentes podrán disfrutar en vivo de himnos inolvidables como "GO!!!", "Sign", "Re" y otros temas que marcaron a toda una generación de seguidores de Naruto, en un show especialmente diseñado para celebrar el legado de una de las series de anime más influyentes de todos los tiempos.

Todo va quedando listo para la llegada de FLOW con su gira mundial "Naruto The Rock World Tour 2026", el próximo 7 de julio en Costa 21. Las entradas continúan a la venta a través de Teleticket.