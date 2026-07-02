Melissa Klug confirma que Jesús Barco fue a terapia por episodio depresivo: "Yo no le voy a soltar la mano"

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug volvió a encender la polémica en una reciente entrevista al confesar que su relación con Jesús Barco sí atravesó una crisis, debido a que él entró en depresión por problemas laborales. Sin embargo, aseguró que siguen más juntos que nunca como pareja, ya que ella considera que el futbolista es fundamental para el crecimiento de su hija.

Melissa Klug y su controvertida relación con Jesús Barco

La empresaria fue consultada sobre los curiosos mensajes que acostumbra compartir en redes sociales, donde deja entrever que no estaría del todo conforme con su relación. Sin embargo, aseguró que suele publicar esas cosas por el calor del momento y no necesariamente porque su relación vaya mal, sino por pequeños incidentes que tienen en su día a día.

Por otro lado, indicó que su relación con Jesús sigue firme y que continúan viviendo bajo el mismo techo, conformando la familia que decidieron formar hace años. No obstante, dejó en claro que, si en algún momento su relación deja de funcionar, cada uno tomará su camino para no hacerse daño ni hacerle daño a su hija.

"Nosotros estamos enfocados en un mismo camino y queremos hacer las cosas bien. Vamos para adelante, pero si ya no se puede, como ya lo hemos conversado, pues vamos a tomar caminos diferentes", dijo en entrevista con Carla Chévez.

Por otro lado, indicó que, si en algún momento se separan, no quiere entrar en procesos legales con él, tal como le ha sucedido con Jefferson Farfán, padre de sus dos hijos varones. Por ello, señaló que, aunque actualmente tengan algunos problemas, intentan sobrellevarlos de la mejor manera.

"Jesús es una persona muy presente en la vida de mis hijos, de mi hija, entonces quiero que eso continúe, estando o no estando. No quisiera llevar una mala relación con él. Hoy en día estamos bien ; que sí tenemos problemas, los tenemos, pero la idea es seguir por el mismo camino...", agregó.

La depresión de Jesús Barco

En otro momento de la entrevista, Melissa fue consultada sobre una extraña publicación que Jesús hizo hace unos meses, donde daba a entender que estaba pasando por una mala racha. La chalaca confesó que eso se debió a que el futbolista se quedó sin equipo y entró en una etapa depresiva, por lo que requirió apoyo profesional.

"Yo también tengo depresión y hay un montón de personas que padecen de depresión. Yo muchos años he estado con psiquiatra y he sido medicada y todo eso. Él también ha pasado por un tema fregado, se le cerraron las puertas en el fútbol, entonces estaba pasando por un momento depresivo . Ahí es cuando hubo una grieta entre nosotros", confesó.

De esta manera, Melissa Klug aclaró que, aunque su relación con Jesús Barco ha tenido altos y bajos, actualmente se mantienen como una pareja sólida por el bienestar de su hija y su familia. Sin embargo, no descartó que, si en algún momento dan por terminado su romance, puedan llevar las cosas de la mejor manera para no repetir la historia que ella tiene con los padres de sus otros hijos.