Alejandra Baigorria asegura que Said Palao puede volver a viajar solo, pese a su ampay: "Soy relajada"

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria volvió a generar polémica al presentarse en el pódcast 'Sin más que decir', donde aseguró que su relación actualmente está basada en la confianza y, por ello, volvería a permitir que Said Palao viaje solo a una despedida de soltero, a pesar de que su matrimonio se vio envuelto en una polémica hace unos meses, debido a que el chico reality fue captado en un yate con varias chicas y amigos.

Alejandra le suelta la cuerda a Said

Durante su participación en el streaming, la empresaria resaltó que su esposo tiene la libertad de decidir las actividades que realiza sin que ella lo esté presionando. Según dijo, actualmente tiene una actitud más relajada y una visión distinta de lo que es un matrimonio, por lo que no le prohíbe nada a Said.

Consultada sobre la posibilidad de que su esposo vuelva a ir a una fiesta en yate, la rubia se tomó el tiempo para explicar que ha decidido depositar nuevamente su confianza en él, por lo que no piensa limitar sus decisiones. Sin embargo, también advirtió que las consecuencias de sus actos pueden ser definitivas.

"Lo que quiera. Yo te digo porque al final, si el que la va a fregar va a ser él y se acaba, se acaba y ya está. Es así. Antes yo era una persona muy celosa y he cambiado totalmente porque a mí me tocó una relación muy dura, de muchos celos, de muchas cosas que pasé muy feas y yo dije: 'miércoles, qué horrible ser así, tóxica...'", explicó.

En esa misma línea, Alejandra señaló que actualmente se considera una persona que no es tóxica y, por lo tanto, no está al pendiente de las actividades que realiza su esposo, ni tampoco controla dónde está en tiempo real, ya que su matrimonio se basa en la confianza, la lealtad y el respeto mutuo.

"Ahora soy una persona relajada, no tengo por qué vivir con 'no vayas', el celular, el GPS . Para eso no regreso (...) Cada uno pone sus parámetros, mis parámetros son que cada uno puede viajar, puede irse con sus amigos... no me gusta que me cuestionen ni a él por ese lado", expresó.

Alejandra no teme terminar con Said

Al finalizar la entrevista, la empresaria fue consultada sobre si actualmente confía ciegamente en su esposo, y ella respondió afirmativamente. Además, resaltó que está enfocada en su trabajo y su vida familiar, por lo que no le preocupa si su relación continúa o termina en algún momento.

"Si hubo errores, ya está, pero eso no va a cambiar mi confianza... Yo no me hago paltas de acabar mi relación hoy o mañana ", sentenció.

Con estas declaraciones, Alejandra Baigorria dejó claro que prefiere apostar por la confianza antes que por el control dentro de su matrimonio. Sus palabras reavivaron el debate en redes sociales sobre los límites en una relación y si es posible dejar atrás las polémicas para fortalecer una convivencia basada en el respeto mutuo.