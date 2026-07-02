Shirley Arica pone fin a sus romance con Pablo Heredia tras salir de 'La Granja VIP': "Seremos amigos"

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica y Pablo Heredia se convirtieron en una de las parejas favoritas de 'La Granja VIP', tanto que, incluso después de terminado el reality, hicieron varias apariciones públicas, demostrando la gran química que tenían. Sin embargo, hace unas horas, la modelo decidió poner fin a su romance, asegurando que es la mejor decisión para ambos y que quedarán como amigos.

Shirley Arica chotea a Pablo Heredia

La popular 'Chica Realidad' utilizó sus redes sociales para compartir un extenso video en el que explicaba que había tomado la decisión de terminar su relación con Pablo, a pesar de que hace solo unos días se mostraba muy interesada en hacer que la relación funcionara. Según dijo, tomó esta decisión en el momento correcto, ya que no quiere que pasen más cosas entre ambos y prefiere dejar las cosas claras.

"Se acabó, finalizó. Así es la vida, continuamos para adelante, siempre como el elefante, porque somos buenos amigos, seremos amigos, y en eso es lo que hemos quedado. Yo preferí arreglarlo de una vez, porque, mientras más tiempo pase, peor se pone la cosa, así que prefiero decirle de una vez para que ya queden las cosas como tienen que ser, claras", expresó.

En esa misma línea, aseguró que no cree que ninguno de los dos tenga la culpa de que su relación no haya funcionado, sino que dejó entrever que ambos no iban por el mismo camino y no llegaron a un buen entendimiento como pareja, por lo que decidieron dar un paso al costado y mantener la amistad que los une.

"No voy a decir quién tuvo la culpa o no, yo creo que ambos sabemos lo que hemos pasado, sabemos nuestra historia. Para mí nadie tiene la culpa, ni él ni yo. Es cuestión de entendimiento y, a veces, una persona no piensa como tú y ya no hay nada que arreglar. Ya estamos bien como amigos y así vamos a continuar", agregó.

La decisión de Shirley Arica no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien indicó que nunca vio un real compromiso entre ambos y cree que los dos se juntaron solo para facturar y sacar provecho de la popularidad que tenía su romance en redes sociales y medios de comunicación.

Con esta decisión, Shirley Arica y Pablo Heredia ponen punto final a una relación que nació en La Granja VIP y despertó el interés del público. Aunque el romance terminó, ambos coincidieron en que conservarán una buena amistad y seguirán adelante por caminos separados.