Magaly 'chanca' a Christian Cueva por apoderarse del cumpleaños de Pamela Franco: "Se robó el show"

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a encender la polémica en el mundo de la farándula al criticar con dureza a Christian Cueva, luego de su participación en el reciente cumpleaños de Pamela Franco, donde, según su lectura, habría terminado acaparando toda la atención. La conductora cuestionó su comportamiento y lo puso en el centro de la controversia mediática.

Magaly lanza 'chiquita' a Cueva

La periodista sostuvo que el futbolista habría tenido una actitud desmedida durante la celebración, mostrando conductas propias de un protagonista absoluto de la noche. En esa línea, consideró que su presencia terminó desplazando el verdadero motivo del evento, generando incomodidad en el entorno y dejando una imagen cuestionada en redes sociales.

El hecho ocurrió durante el cumpleaños de Pamela Franco, quien organizó una reunión social en la que Cueva apareció como una de las figuras más visibles. Según la lectura mediática, el jugador habría asumido un rol protagónico que terminó opacando a la cantante, generando comentarios sobre la dinámica de la pareja en público.

"A Cueva le encanta la juerga, la fiesta. Él se eligió como el dueño del cumpleaños, nadie le dijo nada. Él no era el del cumpleaños, pero opacó a la novia, a la que dice amar. Le llegó altamente", indicó.

En su análisis, Magaly Medina fue más allá de la anécdota y sugirió que el comportamiento del futbolista respondería a una necesidad constante de validación dentro del entorno farandulero. Incluso, vinculó esta actitud con el momento actual de su carrera deportiva, señalando que su presencia en el fútbol profesional habría perdido el brillo de años anteriores.

"Era el rey de la botella. Qué feo que se robe el show. Ese quiere robarse el show, el reconocimiento público. Todo un ejemplo de un hombre que tiene hambre de validación", agregó.

Cueva no hace caso a las críticas

En medio de la controversia, Christian Cueva optó por no responder directamente a las críticas. Sin embargo, compartió en redes sociales una publicación junto a Pamela Franco, donde se mostró afectuoso y cercano, intentando proyectar estabilidad sentimental tras la celebración y las opiniones que surgieron posteriormente en televisión.

Finalmente, el caso volvió a instalar el nombre del jugador en el centro del debate mediático, entre cuestionamientos por su exposición pública y su vida personal. Mientras las críticas continúan, la relación con la cantante sigue siendo tema de conversación en el espectáculo local, alimentando la constante atención sobre su entorno.

Es así que, este episodio vuelve a colocar a Christian Cueva en el centro de la polémica mediática, donde su vida personal genera tanto interés como su presente deportivo, ya que las críticas de Magaly Medina abren el debate sobre su exposición pública y su necesidad de atención en la farándula.