PNP detiene a Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano, junto a su hermana y otras personas por presunto fraude millonario

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano, atraviesa un momento complicado en su vida luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) lo detenga durante megaoperativo por un presunto caso de fraude millonario.

Jackson Mora es detenido por la PNP

Una vez más el empresario Jackson Mora vuelve a estar en el centro de la polémica luego de ser intervenido por agentes policiales tras una orden de la Fiscalía la madrugada del jueves 2 de junio, de acuerdo a un informe del programa de espectáculos Magaly TV: La Firme.

Su captura se concretó debido a que es acusado de integrar una banda criminal denominada 'Los arquitectos del fraude' vinculada justamente a un fraude informático millonario en Chincha, en la región Ica.

Junto al exboxeador también fueron detenidos su hermana Noelia Ruth Mora Rodríguez, y otras personas acusadas de integrar citada organización delincuencial que, según se informó, se habría apoderado de cerca de 10 millones de soles de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

Todos ellos permanecerán siete días en las celdas de la Dirincri bajo investigación preliminar. El documento del Ministerio Público al que tuvo acceso el espacio televisivo de ATV, indica que:

"Se han hallado elecmentos de convicción de la existencia de una banda criminal dedicada a cometer fraudes informáticos, pues, en el presente caso han ingresado a la cuenta de la Municipalidad del distrito de Pueblo Nuevo - Chincha Ica, del Banco de la Nación desde donde trasladaron un total de S/ 9'984,793.00 soles hacia la cuenta de FFC MMA SAC, representada con Noelia Ruth Mora Rodríguez".

¿Qué hay detrás de la detención?

Cabe señalar que el caso se remoonta al pasado 24 de abril de 2026 cuando la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo a través de su alcalde William Sánchez Cahuana emitió un documento dirigido a una conocida entidad financiera en la que solicitaba que se bloquee una transferencia supuestamente de dicho municipio a los Mora Rodríguez.

El burgomaestre de la comuna indicó que no había autorizado las operaciones y solicitó el bloqueo de las cuentas vinculadas a la empresa. Esta se constituyó en 2017 y tenía como gerente general a Noelia Mora, hermana de Jackson, luego de que él dejara dicho cargo previamente.

En conclusión, Jackson Mora se encuentra envuellto en una grave situación debido a que fue detenido junto a su hermana y otras personas tras ser acusados de integrar la banda criminal 'Los arquitectos del fraude'.