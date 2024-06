¿Fue inteligencia artificial? Peso Pluma rompe su silencio tras cambio de look que se volvió viral en redes

01/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Peso Pluma fue tendencia en redes sociales desde hace dos días debido a su radical cambio de look. Sin embargo, muchas personas aseguraban que la foto que se difundió era producto de la inteligencia artificial, por lo que el artista rompió su silencio mediante sus redes sociales y aclaró los rumores respecto a su cambio de Imagen.

Pensé a que el artista mantiene su vida privada lejos del ojo público, a veces comparte detalles de su vida cotidiana y cuando la foto de su supuesto corte de cabello se volvió viral, publicó un video en el que se le puede ver el cabello más corto.

No obstante, hasta ese momento no se había confirmado que se haya sometido a un cambio de look, pero eso quedó obsoleto luego que él mismo publiqué una foto en en sus historias donde se ve abundante cabello en el piso, lo cual indica que realmente renovó su imagen.

Peso Pluma en Instagram

Aunque no se sabe si tiene el look de la foto viral en redes, lo más seguro es que haya cambiado completamente su aspecto y muchos seguidores indican que lo hizo debido al gran recibimiento que la foto viral tuvo en redes.

Cabe resaltar que la foto en cuestión llamó la atención ya que el cantante luce un corto de cabello completamente distinto al que tenía acostumbrados. Según se puede ver, dejó de lado su cabellera larga y ahora lucen un corte de cabello mucho más clásico.

Fanáticos elogian su nueva imagen

El intérprete de "Quema" recibió una oleada de buenos comentarios por parte de sus fanáticos y también por los internautas, quienes resaltaron que se ve mejor que nunca.

"Esa Anita tiene buena mano", "Se ve divino", "No escucho su música la verdad, pero que bien se ve en esta foto", "Vaya hasta que por fin se ve bien...que elegancia la de Francia con ese nuevo look", "Es un claro ejemplo de que un corte de cabello adecuado hace la diferencia", "Wow si le quedó genial", fueron algunos de los comentarios.

Es así que, el nuevo look de Peso Pluma se volvió tendencia en redes sociales y aunque no se ha confirmado si era producto de inteligencia artificial o una foto real, el cantante ha confirmado mediante en Instagram que sí se ha cortado el cabello.