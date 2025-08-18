Samahara Lobatón revela que se distanció de Ivana Yturbe por 'Foquita' Farfán: "Ya no tenemos la amistad que teníamos antes"

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reciente presentación de Samahara Lobatón en 'El Valor de la Verdad' ha causado gran furor en la farándula. La hija de Melissa Klug fue acreedora de 20 mil soles al responder 18 preguntas. Sus revelaciones fueron tanto personales como familiares y mantuvieron en vilo a la teleaudiencia.

Al respecto, la joven influencer confesó que la persona por la cual se distanció Ivana Yturbe fue nada más y nada menos que el exfutbolista Jefferson Farfán. A raíz de ello explicó a detalle todo lo concerniente a dicho tema.

Ivana Yturbe le negó su romance con Farfán

En primera instancia, la hija de Abel Lobatón respondió a la interrogante de si Ivana Yturbe le negó que tuvo una relación con el exfutbolista Jefferson Farfán. Su respuesta fue afirmativa y en seguido explicó la razón.

En tal sentido, recordó que la modelo fue su mejor amiga cuando era más joven y aclaró que hasta la actualidad lo sigue siendo, pero que su amistad ya no es la misma que años atrás.

"En mi época de 'chibola loca' Ivana y yo éramos uña y mugre, sigue siendo mi amiga hasta hoy pese a todo lo que pasó. Ambas maduramos, cada quien hizo su familia y hoy somos muy amigas, pero ya no tenemos la amistad que teníamos antes", narró.

Seguidamente, Beto Ortiz le consultó por qué razón consideraba que la exchica reality optó ocultarle su relación con la 'Foquita'. "Él sabía que era mi mejor amiga y creo que por miedo a que mi mamá se entere. Fue mediático. La gente decía que se la presenté. Yo no se la había presentado", sostuvo.

Samahara se peló con Ivana por Farfán

En otro momento, señaló que llegó a pelearse con Ivana porque le negó que se estaba yendo al norte del país con Jefferson Farfán, ella le consultó a la modelo si era cierto que viajaba con él, pero Ivana guardó silencio, debido a que en realidad se iba a Dubái.

"No me quieres decir la verdad, por qué me ocultas (le dijo a Ivana). Después de eso nos dejamos de hablar por muchos años hasta que ella salió embarazada. Hace unos años nos encontramos en un programa de televisión y fue como si nada", sostuvo Samahara.

De esta manera, Samahara Lobatón reveló que se distanció con Ivana Yturbe porque le ocultó su romance con Jefferson Farfán. Pese a que después se amistaron, su relación ya no fue la misma de antes.