Espectáculos
Más enamorada que nunca

Pamela Franco revela que viajará a Ecuador en busca de Christian Cueva: "Para que dejen de hablar"

Pamela Franco rompió su silencio y acabó con las especulaciones que aseguraban la existencia de una crisis en su relación con Christian Cueva. Al respecto, la cantante reveló que viajará a Ecuador en busca del futbolista.

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 18/08/2025

Después que los rumores de una posibe crisis en la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva, la cantante de cumbia salió al frente para romper su silencio y dejar en claro cuál es estado de su romance con el futbolista. Lejos de mostrar nervios o evadir preguntas al respecto, respondió sin titubear.

Los rumores de crisis en romance con Cueva

La creciente ola de especulaciones acerca de problemas en el tórrido amorío entre Pamela y Cueva aumentaron luego que en la última semana sorprendiera a sus seguidores al eliminar, en sus redes sociales, todas las fotos en las que aparecía junto al futbolista.

A ello se le sumó la confesión de Pamela López, madre de los hijos del jugador de Emelec, quien aseguró que él habría intentado comunicarse con su pareja Paul Michael, desde Ecuador, lo que habría molestado a la ex de Christian Domínguez

Inclusive una de las mejores amigas de Pamela Franco, Vanessa Pumarica, salió al frente para aconsejarle que replantee su relación con 'Aladino'

"Si yo estuviera en su momento ahorita con ella conversando le diría replantea. Que ella sola se dé cuenta, ella ya está grande  y es una persona adulta. Ya sabe qué decidir, es una mujer hecha y derecha, es una madre de familia entonces tiene que saber tomar sus decisiones. Ver lo que veo en la televisión me da muchísima pena, no por él (Christian Cueva) sino por ella, me imagino que debe estar sufriendo", manifestó Pumarica a un programa de espectáculos.

Pamela Franco rompe su silencio

Pamela Fanco fue abordada por las cámaras del programa 'Todo se filtra' y fue consultada si todo estaba bien en su relación con Christian Cueva, ante ello respondió claro y directo para despejar dudas. "Él está en lo suyo y yo en lo mío. Mejor que nunca podría ser si estamos juntos ¿no?", sostuvo.

En otro momento, confesó que viajará a Ecuador en búsqueda de 'Cuevita', dejando en claro que los rumores de una posible crisis en su relación con el pelotero quedaron en el pasado. 

"Obviamente de todas maneras sino como, tiene que venir y yo voy a ir, voy a poner una foto para que dejen de hablar", manifestó la cantante Pamela Franco. 

De esta manera, Pamela Franco rompió su silencio ante rumores de una crisis en su romance con Christian Cueva. Al respecto reveló que viajará a Ecuador para buscar al futbolista.

Temas relacionados Christian Cueva Ecuador Pamela Franco romance Vanessa Pumarica

