¡Fuerte y claro! 'Cuto' Guadalupe NO descarta volver con Charlene Castro pese a infidelidad

El exfutbolista, Luis 'Cuto' Guadalupe, vuelve a remecer la farándula nacional tras revelar que no descarta la idea de poder retomar su relación con Charlene Castro a pesar de su infidelidad del año pasado.

El exreferente de Universitario de Deportes brindó una entrevista al podcast 'La Capilla' para dar a conocer detalles de su vida íntima y recientes proyectos que tiene tras vivir alejado de las canchas. Sin embargo, no pudo evitar ser interrogado sobre el pasado ampay de la madre de sus hijos, Charlene Castro.

Respecto a ello, 'Cuto' Guadalupe resaltó que siempre ha expresado el gran amor que sentía hacia su pareja, incluso cuando fue ampayada por las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' el 11 de mayo en un hotel con otro hombre. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, ese sentimiento ha ido disminuyendo.

Una vez que salieron a la luz las impactantes escenas de su infidelidad, el exjugador de la 'U' conversó con Charlene, pero no reveló más detalles porque "son cosas que van a quedar entre ella y yo", dejando entrever que aún estaría afectado por la traición.

Sin embargo, ante la consulta de la periodista de si consideraría la posibilidad de retomar su relación con Charlene, el exfutbolista no descartó completamente esa idea.

En la última edición de 'América Hoy', Cuto Guadalupe también hizo hincapié a las constantes críticas que recibió por aparecer junto a su expareja en el cumpleaños de su hijo menor.

El tío de Jefferson Farfán fue tajante al responder que no le importa que lo tilden de 'cachudo' o 'terco' y que a pesar de que no tiene una relación amorosa con Charlene Castro, siempre tendrá un acto de cordialidad hacia ella, por ser la madre de sus hijos.

"Esta foto la publiqué porque quise, no me importa el 'qué dirán'. Soy un hombre de Dios, y lo que digan de mí no me preocupa. No me afecta si dicen que Cuto es 'cachudo' o terco", expresó, alegando que lo único que importa es que sus retoños crezcan en armonía y felicidad.