Rodri ya es del Barcelona: Este es el valor de su fichaje, uno de los más altos para un jugador mayor de 30 años

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Rodri deja el Manchester City y firma por el Barcelona tras semanas de largas gestiones. Con 30 años y el título de campeón del mundo en el bolsillo, el jugador llega al cuadro culé como una de las bombas del mercado y uno de los traspasos más caros para futbolistas de su edad.

Rodri llega al Barcelona

Por fin se terminó la novela del mercado entre el Barça y el City por Rodri. Desde España e Inglaterra confirman que ya hay acuerdo total, así que el volante español armará maletas para ser el fichaje estrella del cuadro culé esta temporada.

El Barcelona pagará 60 millones de euros por el futbolista de 30 años. A esta cantidad podrían sumarse otros 16,5 millones de euros en variables, por lo que el monto total de la operación podría llegar hasta los 76,5 millones.

Fabrizio Romano informó que Rodri viajará este lunes a Barcelona para pasar el reconocimiento médico y posteriormente firmar su nuevo contrato. El vínculo del español con el conjunto catalán se extenderá hasta 2030.

La cifra llama especialmente la atención porque Rodri solo tenía un año más de contrato con el Manchester City. Aun así, el Barcelona decidió rascarse el bolsillo para quedarse con uno de los mediocampistas más destacados de los últimos años.

De los más caros para mayores de 30

Con esos 60 millones fijos sobre la mesa, Rodri se cuela en una lista de locos: la de los traspasos más millonarios que se han pagado por futbolistas mayores de 30 años.

La cima de este ranking sigue siendo para Cristiano Ronaldo. En 2018, la Juventus desembolsó 117 millones de euros al Real Madrid para concretar el fichaje del astro portugués.

A todo esto, la salida de Rodri significa la segunda venta más millonaria del Manchester City en toda su historia, quedando un peldaño abajo de la venta de Julián Álvarez al Atlético de Madrid.

Para el Barcelona, en tanto, la llegada de Rodri representa otro importante desembolso en un mercado donde el club ya ha invertido una cantidad considerable.

Incluyendo esta operación, el conjunto catalán suma aproximadamente 160 millones de euros en fichajes durante este periodo, frente a unos 59 millones de ingresos por ventas.

Así, Rodri estampa su firma con el Barcelona por 60 millones fijos y 16.5 millones más en variables. Al haber superado los 30 años, su compra se convierte en un auténtico golpe sobre la mesa y en una de las operaciones más millonarias para su franja de edad.