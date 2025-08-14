Gisela Valcárcel confiesa su última voluntad tras hablar de la muerte con su familia: "Cuando me muera quiero..."

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gisela Valcárcel no suele dejar que los temas más delicados se queden sin decir, y esta vez lo hizo de forma directa. En medio de una reunión con su familia, la conductora más icónica de la televisión peruana decidió confesar su última voluntad.

Gisela confiesa su última voluntad

En una entrevista con el diario Expreso, la conductora más icónica de la televisión peruana reveló que tuvo una reunión familiar para hablar de un tema que muchos esquivan: la muerte. Allí, la exconductora de El gran show dejó establecida su última voluntad.

"Cuando me muera quiero un entierro privado y luego que mi familia, nadie de ellos vea nada en la televisión, ni medios digitales", declaró tajante. Para ella, el día de su partida no debe convertirse en un espectáculo mediático, sino en un momento íntimo para sus seres queridos.

En esa misma entrevista, Gisela Valcárcel insistió en que no quiere homenajes grandilocuentes ni coberturas desde el cementerio. "Mientras estemos con vida hagamos el bien, venimos para eso al mundo. Por ese propósito", afirmó.

La también empresaria, cuyo nombre completo es Sonia Mercedes Gisela Valcárcel Álvarez, reflexionó sobre cómo suelen reaccionar los medios cuando muere una figura pública:

"Siempre recuerdan cosas buenas de los muertos, también habrá un porcentaje que hable mal, pero por lo general siempre hablan bien". Sin embargo, dijo no estar interesada en ese tipo de reconocimiento póstumo.

¿Gisela Valcárcel vuelve a la televisión?

Entre confesión y confesión, la mamá de Ethel Pozo también soltó una frase que encendió la curiosidad de sus seguidores: " Sí, claro que extraño la televisión . He vivido muchos más años en televisión que fuera de ella. Claro que la extraño, pero hay un motivo que pronto les contaré".

Eso quiere decir que podría haber noticias sobre su regreso a las pantallas, aunque sin dar más detalles por ahora. Con más de tres décadas de trayectoria, ha sido la cara de programas como Aló Gisela y El gran show, consolidándose como una de las personalidades más queridas y comentadas del entretenimiento nacional.

Así terminó aquella entrevista íntima en la que la conductora Gisela Valcárcel habló con su familia sobre la muerte y dejó clara la última voluntad que espera que respeten cuando llegue su momento, un deseo muy personal que refleja su manera de ver la vida y la despedida.