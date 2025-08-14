Salim Vera arremete contra 'Yo Soy': "Es un perpetuador de mediocridad, impide la originalidad"

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Salim Vera, vocalista de la banda LBD, volvió a estar en el ojo de la tormenta tras despotricar contra el programa de televisión Yo Soy. En una entrevista, el cantante no se guardó nada y generó polémica con sus palabras, encendiendo el debate en redes sociales.

Salim Vera arremete contra 'Yo Soy'

El regreso de Salim Vera a los titulares no fue precisamente por un nuevo lanzamiento, sino por su lengua filosa. Luego del esperado reencuentro de Libido en 2024, el rockero, junto a Manolo Hidalgo, decidió abrir una nueva etapa musical con LBD, una propuesta que mezcla la esencia de sus inicios con sonidos más actuales.

Ambos músicos fueron invitados al programa digital Café y Conversa para hablar de todo: la historia de Libido, las salidas de Toño Jáuregui y Jeffry Fischman, la gira del reencuentro y, por supuesto, su nuevo proyecto.

Todo iba en tono tranquilo... hasta que el conductor lanzó la pregunta que encendió la polémica: "¿Qué opinas de Yo Soy ?" . Ahí, Salim Vera no dudó ni medio segundo. Con la misma intensidad con la que canta en el escenario, disparó:

"Es un perpetuador de mediocridad, ya que impide la originalidad, la personalidad del músico o del cantante. Al ser exitoso a nivel masivo, la masa piensa que ser un imitador es correcto. Entonces cuando ven un músico con personalidad se asustan (...) estos programas atentan contra la originalidad de la música".

Reacciones en redes sociales

Sus palabras, como era de esperarse, no pasaron desapercibidas. En pocos minutos, TikTok ardía con las declaraciones de Salim Vera, generando reacciones de todo tipo. Algunos aplaudieron sus palabras como si fueran verdades absolutas, mientras que otros no dudaron en llevarle la contra y armar su propio debate virtual.

"Por culpa de 'Yo Soy' le tengo que dar la razón", "Tú haces covers de Toño", "No estoy de acuerdo con Salim", "Primera vez que concuerdo con Salim", "Que yo sepa, Libido empezó haciendo covers" y "Empezar haciendo covers es un buen inicio", expresaron algunos usuarios.

De esta manera, Salim Vera dejó clara su postura sobre los programas de imitación, y en medio de la polémica, arremetió contra Yo Soy. Sus palabras encendieron el debate en redes, donde se enfrentaron quienes apoyan su defensa de la originalidad y quienes valoran el trabajo de los imitadores.