Gustavo Petro solicita urgentes reuniones de ONU y OEA tras explosiones en Caracas

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En medio de la tensión en Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que Caracas estaba siendo bombardeada y solicitó de inmediato reuniones de emergencia de la ONU y la OEA.

Petro pide reunión urgente ONU y OEA

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que la situación en la capital venezolana es crítica.

"En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles", expresó Gustavo Petro a través de su cuenta de X.

Además, el mandatario colombiano solicitó urgentes reuniones de ONU y OEA. "Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato", añadió.

Gobierno de Colombia rechaza acción militar

Gustavo Petro también publicó un comunicado oficial del Gobierno de Colombia, expresando su preocupación por la situación.

"El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual en Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región", se indica en el texto.

En el comunicado, reafirma su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, el respeto a la soberanía y la integridad territorial, y rechaza "cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil".

"Que Bolívar proteja al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano", concluyó Gustavo Petro en su comunicado.

Presidente de Cuba condena ataques a Venezuela

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también se pronunció en su cuenta de X condenando los ataques y exigiendo acción internacional.

"Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano", escribió el mandatario.

Explosiones y sobrevuelo sacuden Caracas

La madrugada del sábado 3 de enero en Caracas dejó de ser tranquila cuando se reportaron múltiples explosiones acompañadas de sonidos similares a aviones sobrevolando la ciudad, especialmente hacia el sur y el este de la capital.

Minutos después, en redes sociales comenzaron a circular imágenes no verificadas que mostraban columnas de humo y grandes incendios, aunque no se logró determinar con precisión el origen de los estallidos.

A las 02:38 horas locales, se registró una nueva detonación mientras continuaba el sobrevuelo de aeronaves, generando alarma entre los ciudadanos y manteniendo en vilo a la población.

Las explosiones en Caracas y el sobrevuelo de aeronaves encendieron las alertas internacionales, provocando que Gustavo Petro solicitara reuniones urgentes a la ONU y la OEA.