Sam Smith sorprende al elegir a Perú para celebrar Año Nuevo: Disfrutó de la Amazonía y recorrió Cusco

El cantante británico festejó la llegada del 2026 junto a su familia en suelo peruano. Quedó maravillado por la selva, visitó la ciudad imperial y se tomó fotos con fanáticos.

Sam Smith sorprende al elegir a Perú para celebrar Año Nuevo
Sam Smith sorprende al elegir a Perú para celebrar Año Nuevo (Foto: Composición Exitosa)

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 02/01/2026

El cantante británico Sam Smith sorprendió al elegir al Perú para festejar, junto a su familia, la llegada del 2026. En esta oportunidad, disfrutó de la Amazonía y recorrió la ciudad imperial del Cusco.

Sam Smith disfruta de la selva peruana

El reconocido intérprete de éxitos musicales como 'Stay with me' y 'Unholy' eligió como destino turístico el territorio nacional para celebrar Año Nuevo en compañía de sus seres queridos.

En primer lugar el cantante de pop disfrutó de la biodiversidad amazónica, así lo dio a conocer mediante sus redes sociales en donde compartió un carrete de fotografías. Acompañándolas junto a un ameno mensaje para sus seguidores ante la bienvenida de un nuevo año.

En las instantáneas se observa a Smith sonriente luciendo un traje de color verde, en otro se le observa frente al majestuoso río Amazonas y captando a un reptil pequeño sobre una hoja. "Feliz año nuevo mundo. Amor desde el Amazonas", escribió en la descripción de su post.

Causa sensación en la ciudad imperial y comparte con fans

Posteriormente a aventurarse en la Amazonía, la travesía del artista europeo continuó en el Cusco para recibir el primer día del año. De manera inmediata, causó furor en redes sociales como TikTok e Instagram.

En tal sentido, su inesperada aparición causó total sorpresa en residentes y visitantes de la ciudad imperial, quienes lo reconocieron y no dudaron en aprovechar la oportunidad para compartir junto a él.

Al respecto, entre los videos que vienen difundiéndose en las plataformas digitales se encuentra uno en el que el artista europeo demuestra su sencillez, pese a estar en su tiempo de descanso, con un niño que le solicitó una fotografía

@nicolle2796 Me encontré a Sam Smith en la plaza de Cusco, disfrutando de sus vacaciones 💕 #cusco #samsmith #famosos #fyp ♬ I'm Not The Only One - Sam Smith

Un cantante cortés: Así fue la anécdota de una joven 

Además, Sam Smith fue captado cenando junto a una familia de la zona y, aunque prefirió mantener su privacidad, siempre respondió con cortesía. 

Este fue el caso de una joven que en TikTok compartió su anécdota con el cantante británico que luego que ella se le acercara se disculpó por no poder compartir con ella, pero le expresó que fue linda conocerla. 

"Totalmente entendible, estaba con su familia y su guardaespaldas paseando por la plaza de Armas del Cusco", escribió la usuaria de la red social china.

A fin de celebrar el Año Nuevo 2026, el reconocido cantante Sam Smith sorprendió al elegir celebrar esta fecha importante en el Perú. Disfrutó de la biodiversidad amazónica y recorrió las calles de Cusco.

