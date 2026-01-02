02/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tragedia en Hollywood. Hija del aclamado actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida en un hotel en la madrugada de Año Nuevo. Las autoridades iniciaron las investigaciones respectivas que ayuden a esclarecer las causas del fallecimiento.

Investigan la muerte de la hija de Tommy Lee Jones

El legendario actor Tommy Lee Jones, conocido por su papel en la película 'Los Hombres de Negro', 'El fugitivo' y 'Deuda de honor', vive un duro golpe en la vida tras la muerte de su querida hija Victoria Jones, con tan solo 34 años de edad. Según los primeros reportes, la joven fue encontrada sin vida en un lujoso hotel de la ciudad de San Francisco.

La hija del artista fue hallada durante la madrugada del 1 de enero de 2026 por parte de autoridades locales y miembros del Departamento de Bomberos de San Francisco cuando respondieron una llamada de emergencia médica en el Fairmont Hotel, alrededor de las 2:52 a.m. (hora local).

Aunque las autoridades aún no han divulgado oficialmente la causa del fallecimiento y el caso continúa bajo investigación por la Policía de San Francisco y la Oficina del Médico Forense.

Primeras diligencias tras el reporte

Durante las primeras diligencias y reportes a medios internacionales, se sostiene que la joven fue encontrada en estado de inconsciencia en el piso 14 por un huésped. Ante la primera impresión de que podría estar en estado de ebriedad se acercó al personal del hotel, quienes le practicaron RCP y pidieron por asistencia médica.

Por otro lado, la fuente también indicó a 'Daily Mail', que no había indicios de violencia, ni tampoco se encontraron restos de sustancia ni indicadores de que Victoria Jones pueda haber atentado contra su propia vida. El caso ha generado conmoción en la industria del entretenimiento y amigos de la familia de Tommy Lee Jones.

¿Quién era Victoria Jones?

Victoria Jones no solo fue conocida por ser la hija de un gran actor y cineasta estadounidense, quien recibió cuatro nominaciones al premio Óscar y ganó el premio en la categoría de mejor actor de reparto por su actuación como el alguacil Samuel Gerard en la película de suspenso de 1993 'El fugitivo', sino que también sobresalió en el mundo del entretenimiento y la actuación.

Debutó siendo apenas una niña en 'Hombres de Negro II', participó en un episodio de la serie 'One Tree Hill' en 2003 y volvió a trabajar en el cine en 'Los tres entierros de Melquíades Estrada', película dirigida por su padre en la que también colaboró su madrastra, Dawn Laurel-Jones, como fotógrafa.

El actor siempre se deshacía en elogios hacia su hija: "Es una buena actriz, tiene su credencial del sindicato de actores (SAG) y habla un español impecable". Amigos y compañeros de Hollywood no tardaron en expresar su dolor y extender sus condolencias a la familia de Tommy Lee Jones por su irremediable pérdida.

Es así como Tommy Lee Jones se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de su hija, Victoria Jones, en San Francisco. Las autoridades están investigando el suceso y todavía no se han hecho públicas las causas de la muerte de la actriz, aunque se descarta un crimen.