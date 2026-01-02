Hermano de Christian Cueva sorprende al dedicar sentidas palabras a los hijos de Pamela López

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sin un nuevo enfrentamiento público, la historia de Christian Cueva y Pamela López volvió a dar que hablar. El hermano del futbolista sorprendió al dedicar un emotivo mensaje a los hijos de la influencer, en medio de un inicio de año marcado por emociones intensas.

Hermano de Cueva y su emotivo mensaje

A través de sus redes sociales, Marcial Cueva, hermano del futbolista Christian Cueva, compartió un mensaje reflexivo por la llegada del Año Nuevo que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

La publicación, difundida desde su cuenta personal de Instagram, tenía un tono íntimo y familiar, pero escondía una carga emocional evidente al hacer referencia directa a sus sobrinos, hijos del popular 'Aladino' y Pamela López.

En su mensaje, Marcial Cueva expresó deseos de unión, fortaleza y sanación para el nuevo año, en un contexto que no ha sido precisamente sencillo para la familia. El texto decía:

"Que este Año Nuevo llegue con más luz que el anterior, y que todo lo bueno de la vida nos encuentre, aun cuando a veces nos duela el camino. Que como familia sepamos abrazarnos más fuerte, cuidarnos mejor y no olvidar lo verdaderamente importante".

Sin embargo, fueron sus palabras finales las que terminaron por tocar fibras sensibles entre los usuarios. El hermano de Christian Cueva fue directo al expresar su mayor anhelo:

"Que este nuevo año me conceda volver a ver a mis sobrinos, a quienes extraño profundamente y amo con todo mi corazón. Feliz Año Nuevo desde lo más profundo del alma".

Conflictos y líos legales de Cueva y López

El mensaje no apareció en cualquier momento. En las últimas semanas, Pamela López y Christian Cueva han estado envueltos en una serie de conflictos públicos, intercambios de indirectas y situaciones legales.

Uno de los hechos más comentados fue la formalización de una demanda de divorcio por causal interpuesta por el futbolista, lo que terminó por confirmar que la ruptura atraviesa una etapa compleja.

A ello se sumaron las declaraciones de Pamela López, quien hizo pública una tensa videollamada que el jugador de Juan Pablo II habría sostenido con sus hijos durante la noche del 25 de diciembre.

Según relató la empresaria, el episodio habría afectado emocionalmente a los menores, situación que la llevó a pronunciarse en redes sociales.

"Hiciste llorar a mis tres hijos, pero te tengo una noticia: no lograste tu fin. Mis hijos y yo somos más fuertes de lo que tú crees y seguiré defendiéndolos con garras", expresó Pamela López.

Así, en medio de un contexto cargado de conflictos y tensiones públicas, un familiar de Christian Cueva llamó la atención al dedicar sentidas palabras a los hijos de Pamela López.