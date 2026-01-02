Natalia Salas cerró el 2025 con EMOTIVO mensaje tras enfrentar nuevamente el cáncer

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalia Salas cerró el 2025 con un emotivo mensaje de reflexión de todo lo vivido en ese año, en especial, su lucha contra el cáncer. La actriz peruana realizó una profunda introspección personal que sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

Natalia Salas tras el regreso de su cáncer

En el 2025, Natalia Salas protagonizó la serie 'Eres mi bien', demostrando su versatilidad en su personaje de 'Meche', así como su talento para la actuación; sin embargo, su permanencia en la producción se vio interrumpida tras anunciar que deberá afrontar una vez más ¡el cáncer!

Como se recuerda, en noviembre del año pasado, la querida y reconocida artista peruana sostuvo que durante unos chequeos médicos descubrió una metástasis en una de sus vértebras. Natalia explicó que uno de sus exámenes pudo detectar a tiempo la nueva lesión y que para controlarlo está iniciando el tratamiento que incluye radiocirugías y medicación antihormonal.

En ese marco y tras ese desgarrador anuncio, la actriz no dudó en despedirse del 2025 que estuvo marcado por distintos momentos, algunos felices y otros preocupantes, pero de las cuales siempre enfrentó con la frente en alto y positivismo. A través de su cuenta de Instagram, subió una publicación cargada de emoción.

Actriz recordó todo lo vivido en 2025

Relató los momentos más significativos de los últimos 12 meses. Comenzó agradeciendo la oportunidad de volver a la televisión, subir nuevamente a un escenario, a demostrar su talento para el canto y el baile y estar cerca de todo lo que más le gusta a ella y de sus seres queridos.

"Hoy se acaba un año potente para mí. Retador, enriquecedor, fortalecedor, duro y único. Volví a la televisión y también a bailar y cantar, me atreví a producir y estrenar, viajé a nuevos lugares, conocí gente que se volvió muy cercana y gente cercana que se volvió una extraña", escribió en un inicio.

Natalia Salas cerró el 2025 con este mensaje

Seguidamente, la también influencer y personalidad de televisión aprovechó en resaltar que pese a su diagnóstico de salud, siempre saldrá adelante con el apoyo incondicional de su esposo Sergio Coloma, de su pequeño Leandro y demás familiares.

"Me clavaron una aguja en la columna, toqué una campana, me dieron tratamiento contra el cáncer, me internaron... me casé. He llorado de alegría, de amor, de tristeza, de cólera, de agradecimiento. He reído con cada célula mi cuerpo. Soñé mucho y cumplí otro tanto", acotó Natalia Salas.

Finalmente, destacó que siempre se mostrará "más que nunca agradecida con Dios por abrirme los ojos a lo importante". "¡Vamos por este 2026 con todo menos miedo! ¡Feliz y bendecido Año Nuevo a todos!", puntualizó en redes.

Es así como Natalia Salas, con un emotivo mensaje, hizo un recuento de sus logros profesionales, vínculos transformados, aprendizajes personales y los desafíos de salud que atravesó en el 2025, como la metástasis que halló en una de sus vértebras.