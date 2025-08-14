14/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alexandra Hörler rompió el silencio y contó uno de los episodios más duros de su vida. En entrevista, la periodista confesó que sufrió una agresión física por parte de un exgerente de Universitario de Deportes, hecho que le provocó un aborto. Hoy, en una etapa distinta y más plena, recuerda aquel capítulo que la marcó para siempre.

Alexandra Hörler denuncia agresión

En el pódcast Café con la Chévez, del diario Trome, la conductora de Panamericana Televisión dejó a todos con la boca abierta al narrar lo que vivió hace varios años, cuando mantenía una relación con quien entonces era gerente deportivo de Universitario.

Según su relato, todo empezó con una discusión relacionada con una infidelidad. En ese momento, él reaccionó con una violencia que nunca imaginó. "Me pegó, (...) al día siguiente amanecí sangrando. Había perdido al bebé. Siempre lo culpé", contó.

Alexandra aseguró que el hombre, cuyo nombre decidió no mencionar, incluso midió la agresión para que no quedaran marcas visibles: "Me decía: 'No te voy a tocar la carita, para que no puedan decir nada'".

El episodio ocurrió mientras ella cubría la fuente deportiva del club, lo que complicó aún más las cosas. La relación, que duró cerca de seis meses, pasó de ser aparentemente normal a convertirse en una pesadilla.

Agresor de Hörler dejó el país tras amenazarla

La periodista también recordó que, tras descubrir mensajes comprometedores en el teléfono de su pareja, él explotó con una golpiza. Fue al médico legista, pero las lesiones solo ameritaban diez días de descanso médico, lo que limitó las consecuencias legales.

Aunque presentó una denuncia, el agresor no recibió sanción alguna. Poco después, dejó el país. Antes de irse, la amenazó: " Si dices que por mi culpa perdiste a tu hijo, voy a destruir tu carrera ". Ese miedo la llevó a callar por mucho tiempo. "Primero lo escribí, como una forma de soltarlo. Fue mi forma de cerrar ese ciclo", reveló.

Hörler también describió el carácter controlador y manipulador de su expareja. Ahora, a sus 40 años y en medio de un embarazo estable junto a su esposo Juan Francisco Pardo, Alexandra vive un momento completamente diferente. El duro recuerdo forma parte de un pasado que decidió enfrentar, contar y dejar atrás.

