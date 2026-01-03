Shirley Arica protagoniza apasionado beso con exjugador de futsal tras ampay de Magaly Medina

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la farándula volvió a poner sus ojos en Shirley Arica luego de que la exchica reality compartiera un video en Instagram donde se la ve besándose con Ivo Ezeta, exjugador de futsal. Esta muestra de cariño en público sucede tras el polémico ampay difundido por Magaly TV, La Firme, y deja claro que la influencer quiere dar a conocer su nueva relación.

Shirley Arica se besa con exjugador de futsal

En las recientes historias de Instagram, Shirley Arica repostó un video originalmente publicado por Ivo Ezeta, donde ambos aparecen besándose en una discoteca.

La publicación rápidamente generó comentarios y reacciones entre los seguidores de la exchica reality, quienes no dudaron en celebrar su aparente felicidad.

El clip confirma públicamente lo que hasta entonces era un rumor: la relación cercana entre la influencer y el deportista.

Esta exposición ocurre meses después del ampay del pasado agosto de 2025, cuando Magaly TV, La Firme captó a Shirley Arica y a Ivo Ezeta ingresando juntos a un hotel en San Borja a altas horas de la noche, un hecho que dio mucho de qué hablar.

Ex de Ivo Ezeta lo acusó de infidelidad

Tras la difusión del ampay, la expareja de Ivo Ezeta, Paola Rosas, acusó públicamente al deportista de haberle sido infiel con Shirley Arica, asegurando que no se encontraba soltero en ese momento. Sin embargo, la 'Chica realidad' salió al frente y aclaró la situación.

"Ellos ya no estaban, hace más de una semana terminaron y ella misma me lo dijo", aseguró Shirley Arica, dejando en claro que su relación con Ivo Ezeta no se trató de un engaño.

Por su parte, Ivo Ezeta también se pronunció al respecto, señalando que ambos fueron "directo" al bar del hotel y reafirmando que actualmente se encuentra soltero.

Shirley Arica cierra capítulo con Jackson Mora

Recordemos que hace unas semanas Tilsa Lozano aseguró no estar segura de si Jackson Mora tuvo algún acercamiento con Shirley Arica antes o durante su relación con ella.

Sin embargo, confirmó que existen videos posteriores que muestran la evidente cercanía entre ambos. Pese a ello, Shirley Arica parece haber pasado página y ahora disfruta de un nuevo romance.

Este primer beso público no solo marca un nuevo comienzo para la exchica reality, sino que también deja en evidencia que no tiene miedo de exponer su vida sentimental a sus seguidores.

Así, Shirley Arica protagonizó un apasionado beso con exjugador de futsal tras ampay de Magaly Medina, dejando claro que su nueva relación con Ivo Ezeta es pública y que ambos disfrutan de esta etapa juntos.