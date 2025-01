Integrante de Andy y Lucas llora desconsoladamente al hablar de su operación a la nariz: "Fue mi culpa"

16/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Andy y Lucas se despide de su público, luego de haber alcanzado el éxito con sus románticos temas musicales. Sin embargo, otra de las razones que obliga a la agrupación a abandonar los escenarios es que uno de los integrantes se sometió a una operación de nariz que no resultó muy bien. Aquí te contamos todos los detalles.

Integrante de Andy y Lucas se quiebra por su mala operación a la nariz

El dúo musical Andy y Lucas anunció su retiro oficial de los escenarios para este 2025, siendo uno de sus últimos shows el próximo 10 de octubre en el Palacio de Vistalegre en Madrid.

Todo ello, luego de que Lucas González confirmara que sufre de una cardiopatía que le obliga a priorizar su salud, además de verse envuelto en una polémica situación relacionada a su apariencia física.

Y es que el cantante español confesó, entre lágrimas, que optó por una apresurada decisión al someterse a una rinoplastia que, lamentablemente, se le complicó, dejando su nariz con una extraña apariencia que le ha costado una avalancha de críticas hacia su persona.

En entrevista con Pablo Motos durante la emisión del programa 'El Hormiguero', González brindó detalles de lo difícil que ha sido tratar de asimilar los comentarios del público, además de aquellos que están dirigidos hacia su familia: "Ha sido muy difícil de gestionarlo. Tengo hijos, van al colegio y la gente les dice cosas de mi nariz, y a mi madre le dio un ictus hace poco. Se han escrito cosas maquiavélicas sobre mí, cosas de drogas", mencionó.

Lucas habla de la polémica de su nariz: "La educación y los valores deben estar por encima de cualquier cosa" #AndyYLucasEH pic.twitter.com/QZ9sYToVlW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 14, 2025

Sumamente conmovido, Lucas se culpó por el daño estético que sufrió en su nariz, afirmando que no cumplió con las recomendaciones de los doctores encargados de ver el proceso de su operación: "No he hecho caso a los médicos, me decían que no me quitara las gasas y me las quitaba. No me puse las cremas que me tenía que poner, pero cada uno puede hacer lo que quiera", agregó.

Finalmente, el intérprete de 'Tanto La Quería' dejo en claro que aun que no quiera, esa sería la cara que sus fanáticos verán en los próximos conciertos: "Esta es la cara que vas a ver durante muchos meses, no puedo hacer otra cosa".

De esta manera, se conoció que Lucas, uno de los integrantes de Andy y Lucas, se sometió a una operación a la nariz, que le dejó el rostro con una extraña apariencia.