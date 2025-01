Melissa Klug responde FUERTE Y CLARO a Pamela López tras volver a vincularla con Christian Cueva

Melissa Klug no se quedó callada y decidió responderle a Pamela López, luego de que esta volviera a vincularla con Christian Cueva en televisión nacional. La empresaria, fiel a su estilo, arremetió contra la ahora animadora de eventos de cumbia.

Pamela López se sentó en un conocido programa de espectáculos y brindó detalles de la tormentosa relación que vivió con Christian Cueva, entre los que destaca la vez en la que el futbolista le confesó que tuvo un 'affaire' con la popular 'Blanca de Chicuito'.

Si bien ya existe una demanda en contra de la ex de 'Cuevita', Melissa no dudó en recalcar que de repente López busca "facturar" a costa de la exposición de su vida privada, por lo que a estas alturas dicha situación la tiene sin cuidado.

Foto inédita de Christian Cueva y Melissa Klug.

Como se recuerda, en su más reciente aparición, Pamela López reafirmó la posición de Christian Cueva al señalar que además de haberle sido infiel con Chris Soifer, también se vinculó con Melissa Klug.

"Él me lo aceptó. (...) No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Es lo que él me dijo, con la señorita Soifer, con la señora Melissa Klug. Repito, lo que Cueva me aceptó y lo que yo tengo también. Yo tengo algunas conversaciones que no he hecho públicas", mencionó la animadora en TV nacional.