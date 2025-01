Pamela López responde a hermano de Christian Cueva tras fuertes ataques en redes: "Miren sus denuncias"

Sigue la polémica. Pamela López continúa en medio del ojo público, no solo por contar detalles de su tormentosa relación con Christian Cueva, sino que ahora, Marcial, hermano del futbolista, lanzó fuertes ataques en su contra, ocasionando que la animadora de eventos salga al frente para responderle fuerte y claro.

Durante la última edición de 'Todo Se Filtra', la producción emitió un informe, donde aparece Pamela López, siendo abordada por las cámaras del programa para cuestionarle acerca de los fuertes ataques que lanzó Marcial Cueva en las redes sociales.

Si bien en un primer momento, la animadora de eventos dijo desconocer lo sucedido con el hermano de su expareja, no dudó en afirmar que las acciones de este la tienen sin cuidado porque no forma parte de su familia y que, al contrario, deberían ver las denuncias que lleva encima.

"(´¿Por qué sale a atacarte ahora que buscas ganarte un espacio en el espectáculo?) Saquen conclusiones (...) Hace años mis hijos no lo ven ni pertenece a mi vida. Jamás ha visitado a mis hijos cuando pudo... miren sus denuncias", declaró López para las cámaras del programa que conduce Kurt Villavicencio, mejor conocido como 'Metiche'.

Pamela López responde a hermano de Christian Cueva.

Enseguida, 'Metiche' confirmó que Marcial Cueva si cuenta con denuncias en su contra, siendo una de ellas por violencia hacia la mujer y grupos vulnerables, la misma que fue interpuesta por su expareja al señalar que no quiso retomar la relación con él.

"Ella dice que no pertenece a su vida el hermano de Christian Cueva, que se llama Luis Marcial Cueva Ramos, y dice hace años que no ve a sus hijos. (...) Ella dice que investiguen porque él tiene denuncias. Mi equipo me ha traído dos denuncias...", mencionó el conductor visiblemente conmocionado.