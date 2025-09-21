Janet Barboza revela 'affaire' con Rafael Cardozo previo a su relación con Cachaza: "Yo fui antes"

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Janet Barboza se ha convertido en una de las conductoras con mayor popularidad de la televisión peruana. En el último tiempo, ha protagonizado diversas controversias especialmente con Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano.

Sin embargo, su vida amorosa ha sido poco mencionada públicamente hasta este último sábado. La popular 'Retoquitos' visitó el set del programa 'Esta noche' conducido por Ernesto Pimentel y sorprendió a más de uno al revelar un amorío con un famoso chico reality.

Janet Barboza confirma 'affaire' con Rafael Cardozo

En este espacio, Janet Barboza fue consultada sobre el famoso videoclip que realizó con Rafael Cardozo hace ya algunos años. La conductora no negó lo que era casi evidente confirmando así su romance con el brasileño cuando este solo tenía 19 años.

"No puedo mentirle al público, acá se habla con la verdad y solo con la verdad, sí pues (...) Tú tuviste la culpa (...) Pasó, ¿quieres detalles? Ya te confirmé Cholita, ¿Qué más quieres?", indicó la presentadora.

Adicionalmente, la figura de 'América hoy' dejó en claro que este amorío se dio mucho antes de que Rafael Cardozo inicia su relación con Carol Reali o conocida popularmente como Cachaza ya que ni siquiera se encontraba en el país. Asimismo, señaló que el nacido en Brasil debe seguir soltero ya que aún le escribe en las noches.

Arremete contra Magaly Medina

Durante esta charla con Ernesto Pimentel, la figura de América televisión se volvió a referir a Magaly Medina y sus constantes enfrentamientos mediáticos. Incluso, durante una parte de la entrevista aseguró que la nacida en Huacho cuenta con más cirugías estéticas pese a sus constantes críticas.

Sin embargo, también señaló que el productor de su programa la suele detener cuando realiza un comentario sobre la conductora de ATV al señalar que se encuentra en horario familiar. Finalmente, reveló que varias cosas dichas por la 'Urraca' si le han causado incomodidad y molestias a pesar de ser un personaje público.

"Hay cosas que no me gustan de todas maneras. Si quisiera generar contenido, diría más cosas, pero papá Armando no me lo permite y yo para ser más honesta, no puedo desenvolverme como quisiera con quien tú nombras, con la 'Chilindrina huachana', porque es un horario familiar", añadió.

