Édgar Vivar y 'La Chilindrina' protagonizan emotivo reencuentro en casa de Ernesto Pimentel

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La magia de una serie que hizo reír a varias generaciones volvió a encenderse el pasado 12 de agosto, cuando Édgar Vivar, nuestro querido 'Señor Barriga', y María Antonieta de las Nieves, la recordada 'Chilindrina', se volvieron a ver después de años. El reencuentro, lleno de sonrisas, bromas y cariño, pasó en la casa de Ernesto Pimentel.

Así fue el emotivo reencuentro

El esperado reencuentro se dio en la casa de Ernesto Pimentel, el popular conductor que da vida a 'La Chola Chabuca'. Fue él mismo quien compartió el video en redes sociales, provocando un estallido de reacciones y comentarios nostálgicos.

En el clip, se ve a Édgar Vivar llegar y, sin pensarlo, fundirse en un abrazo con María Antonieta de las Nieves. Entre risas, el entrañable 'Señor Barriga' le pregunta: "¿Dónde está tu hijo? Me dijeron que está en Lima".

María Antonieta de las Nieves, con una gran sonrisa, cuenta que está de paseo por Machu Picchu, en Cusco. El diálogo, sencillo pero lleno de cariño, deja claro que, aunque hayan pasado los años, su amistad sigue igual de fuerte que siempre.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, y mensajes de fanáticos de todas las edades celebraron el reencuentro y recordaron cómo estos personajes acompañaron sus infancias, marcando la cultura televisiva de toda una región.

El recuerdo de Ernesto Pimentel

Ernesto Pimentel no solo fue anfitrión, sino también parte de la historia. Acompañó la publicación con un recuerdo personal: "Hace 25 años, María Antonieta me impulsó a juntarme con los hermanos Fuentes Gasca para estar por primera vez en el circo".

"Hoy, mi querido Édgar Vivar y la entrañable María Antonieta se reencontraron en mi casa, y tuve el privilegio de presentarles a mi hijo Gael", añadió.

Además, Ernesto Pimentel aprovechó la oportunidad para invitar a celebrar el Día del Niño en El Circo de La Chola Chabuca y el Gran Circo Estelar, dos espectáculos en los que Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves harán reír y emocionar a grandes y chicos, reviviendo el humor y la calidez que los hicieron famosos en la pantalla chica.

La reunión en casa de Ernesto Pimentel quedará como una de esas historias que se cuentan una y otra vez. Édgar Vivar, el entrañable 'Señor Barriga', y María Antonieta de las Nieves, la inolvidable 'Chilindrina', se encontraron después de años y, frente a la cámara, sellaron con un abrazo décadas de amistad.