Génesis Tapia anuncia su reconciliación con Kike Márquez Arévalo tras anunciar divorcio

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pese a haber anunciado su divorcio, Génesis Tapia sorprendió a todos al revelar que ha decidido darse una nueva oportunidad con Kike Márquez Arévalo. La noticia llegó acompañada de fotos y mensajes en redes sociales que confirman que la pareja está nuevamente unida y más firme que nunca.

La vez que Génesis Tapia anunció su divorcio

Hace solo unos meses, la relación de Génesis Tapia y Kike Márquez Arévalo parecía llegar a su fin. En julio, la exmodelo anunció la ruptura luego de nueve años de matrimonio y tres hijos en común, alegando que una nueva decepción la llevó a iniciar los trámites de divorcio.

En aquel entonces, Génesis Tapia aseguró que no habría marcha atrás y dejó claro que buscaba cerrar ese capítulo de su vida.

La noticia de la separación ocupó titulares en diversos medios de comunicación, donde se detalló que la decisión se basaba en presuntas conductas deshonestas de Márquez.

Incluso, la abogada mencionó que contaba con pruebas y evaluaba acciones legales en caso de considerar que había habido una falta grave durante la relación.

¿Génesis Tapia tuvo romance con joven empresario?

A fines de agosto, Joshua Franco, un joven empresario de 30 años, contó en Magaly TV, La Firme que tuvo un romance con Génesis Tapia. Entre sus revelaciones, mencionó que a ella le gustaban los restaurantes exclusivos y que, en una ocasión, pidió un Champagne Dom Pérignon que costaba 3,500 soles en Cala.

"En un mes fuimos a unos cinco restaurantes y en promedio cada salida podía costar más de 4,500 soles. Haciendo cuentas, gasté cerca de 20 mil en ese tiempo", confesó.

Pero más allá del dinero, lo que realmente afectó a Joshua Franco fue lo emocional. el joven dijo que confió en Génesis Tapia, quien le aseguró que ya estaba separada de su esposo Kike Márquez, aunque al parecer no era así...

Génesis anuncia su reconciliación con Kike Márquez

El 19 de septiembre, Génesis Tapia sorprendió a sus seguidores al actualizar su estado sentimental en Facebook, confirmando que sigue casada con Kike Márquez.

La publicación fue acompañada de una fotografía en Instagram donde ambos aparecen tomados de la mano, junto a un mensaje de él: "El amor no es una pelea, pero vale pelear por él, así que seguiré luchando por nuestro amor. Ya 9 años juntos, con muchas altas y bajas, pero seguimos juntos por la gracia de Dios".

Génesis Tapia y Kike Márquez Arévalo demostraron que, aunque habían anunciado su divorcio, lograron superar sus diferencias y reconciliarse. Una noticia que, sin duda, dejó a más de uno boquiabierto.