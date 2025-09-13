Magaly Medina minimiza renuncia su reportera y se proclama "la única imprescindible" de su programa

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La renuncia de Nathaly Julca, recordada reportera por hacer la voz en off de los populares ampays de Magaly TV, La Firme, generó sorpresa y especulaciones entre los televidentes. Sin embargo, Magaly Medina rompió su silencio y dejó en claro que la salida de su reportera no afecta en nada la continuidad del programa, pues ella es "la única imprescindible".

Reportera de Magaly renuncia

Hace unos días, Nathaly Julca sorprendió al confirmar su renuncia a Magaly TV, La Firme, revelando que su decisión se debía a que el "ambiente no era saludable". Estas palabras encendieron especulaciones sobre un posible enfrentamiento con Magaly Medina o con el equipo de producción.

En exclusiva para La República, la periodista aclaró que no tuvo un choque directo con Magaly Medina, aunque sí dejó entrever que el entorno laboral no era el ideal para continuar: "Respecto a ella (Magaly), todo bien, el ambiente hostil no viene por parte de ella".

Magaly rompe su silencio

Tras varios días de rumores, Magaly Medina se pronunció en entrevista con Infobae. Lejos de mostrarse afectada, la conductora minimizó la renuncia y resaltó la solidez de su programa.

"Yo no le doy importancia. Mira, en los muchísimos años que lleva Magaly TV, la firme, han pasado muchísimos reporteros, editores, camarógrafos por mi programa. No se me está yendo el productor, está renunciando una reportera más. ¿Por qué lo hace? Sus motivos tendrá", señaló.

Finalmente, Magaly Medina subrayó que el único rostro indispensable es el suyo: "Discúlpame la falta de modestia, pero la única imprescindible en ese programa soy yo".

Consultada por los comentarios de Julca sobre un "ambiente no saludable", Magaly respondió con dureza. Aseguró que la televisión siempre será un espacio competitivo y que los periodistas deben aprender a defenderse: "Si tú te metes en una selva que es la televisión, seas hombre o mujer, tienes que aprender a lidiar con todo eso".

Magaly resta importancia a renuncias

La conductora también recordó que su programa ha pasado por renuncias mucho más grandes. Incluso, en el pasado perdió de golpe a 15 reporteros, camarógrafos y editores, pero el show no se detuvo.

"Muchos reporteros han entrado y han salido. El programa va a seguir funcionando. No es un ancla, no es alguien que se haya ido y digamos: '¡Wow! ¿Ahora qué hacemos?'", dijo, explicando que 'Magaly TV, La Firme' funciona como una especie de "escuelita" de periodistas de espectáculos.

Además, dejó claro que nadie está obligado a quedarse: "El que se quiere ir, se va. El que no se siente cómodo, se va. No será ni el primer reportero ni la primera reportera que se vaya".

La renuncia de Nathaly Julca abrió un debate sobre el ambiente de trabajo en Magaly TV, la firme, pero Magaly Medina fue clara al restar importancia al tema. Para la conductora, el programa se ha mantenido firme pese a múltiples salidas y seguirá haciéndolo porque, según sus propias palabras, la única imprescindible es ella.