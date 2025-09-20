María Pía anuncia que será reemplazada por una conductora sorpresa en 'MQM' desde este lunes

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las dudas sobre la permanencia de María Pía Copello en Mande quien mande han mantenido a los televidentes al pendiente de cada noticia. Tras semanas de rumores, la conductora confirmó su salida definitiva y anunció que una nueva figura asumirá su lugar desde este lunes.

María Pía Copello se despide de 'MQM'

Se armó un gran revuelo en la farándula cuando empezaron a circular los rumores sobre la salida de María Pía Copello del programa Mande quien mande. Según informó Magaly Medina, la influencer dejaría el programa que condujo junto a Mario Hart y La Carlota durante tres años.

"Nosotros nos hemos enterado que María Pía no estará la próxima semana en el programa, creemos que esto es un hasta siempre. Nosotros tenemos información que María Pía deja Mande quien mande", declaró la periodista de ATV.

Sin embargo, el pasado 19 de septiembre, María Pía Copello decidió poner fin a los rumores. Confirmó que su salida es definitiva, aunque ocurrirá recién a finales de 2025, y no en la fecha inicialmente prevista. "Me quedo, para el gusto de los que me quieren, hasta diciembre; y lo que no, me tendrán que aguantar". dijo.

La conductora también aclaró que desde este lunes una nueva figura asumirá temporalmente su lugar en el programa debido a un viaje que realizará próximamente.

"Lo que les dije que el lunes no venía sí es cierto, porque me voy a un viaje que no tiene nada que ver con que yo deje el programa; así que el lunes tendrán una nueva conductora sorpresa que les va a encantar", expresó María Pía Copello.

María Pía Copello y su próximo proyecto

Mientras la atención se centra en su salida de Mande quien mande, María Pía Copello también prepara un nuevo proyecto que, según el periodista John Cano, se ubicaría en el horario estelar de América TV, una franja que históricamente ha estado asociada a Gisela Valcárcel.

Por su parte, Kurt Villavicencio, conocido como 'Metiche', sugirió que Laura Huarcayo podría ser la encargada de tomar la posta en Mande quien mande una vez que María Pía Copello se retire definitivamente.

Además, Edson Dávila 'Giselo' acompañaría como copresentador en el nuevo formato, aunque estas versiones aún no han sido confirmadas oficialmente por el canal.

Así, la confirmación de María Pía Copello sobre su salida definitiva de Mande quien mande, junto con la noticia de que una conductora sorpresa la reemplazará, mantiene a los televidentes atentos a los próximos cambios del programa.