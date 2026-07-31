Proyecto de Marvel queda en duda luego de la salida de su protagonista tras años de retrasos en producción

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor confirmó su salida del proyecto, la esperada película de Marvel Studios que fue anunciada en 2019 y que acumuló varios retrasos durante su desarrollo. El actor explicó que el proyecto no avanzó como esperaba y ahora la producción quedó nuevamente en incertidumbre.

Marvel pierde a Mahershala Ali y Blade queda sin rumbo definido

El proyecto de Blade sufrió varios cambios desde su anuncio oficial, incluyendo modificaciones en su equipo creativo y constantes retrasos en el calendario de producción. La película había generado expectativa por presentar una nueva versión del cazador de vampiros dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Según las declaraciones recogidas por medios especializados, Mahershala Ali decidió abandonar el papel principal de Blade después de esperar durante años que la película pudiera iniciar su producción. El actor había sido anunciado como protagonista en 2019, pero el rodaje nunca llegó a concretarse.

Mahershala Ali has confirmed that he's departed #MarvelStudios' BLADE movie:



"For whatever reason, that project is not for me... they have billions of dollars, if they wanted to do the movie, we would've done the movie. So we're not."



(via @GQMagazine) pic.twitter.com/JZBF8pRb06 — MCU - The Direct (@MCU_Direct) July 31, 2026

"Si hubieran querido hacerla, la habríamos hecho", señaló Mahershala Ali.

Marvel Studios no ha anunciado oficialmente la cancelación definitiva de Blade, aunque la salida del actor principal deja abierta la posibilidad de nuevos cambios en la película. Hasta el momento, el estudio no confirmó si continuará con otro protagonista o si modificará sus planes.

Blade acumuló retrasos desde su anuncio en 2019

Durante los últimos años, Blade enfrentó diferentes problemas de producción, con cambios de directores y guionistas que afectaron el avance del proyecto. La cinta formaba parte de los planes de Marvel Studios para ampliar sus historias con personajes de un tono más oscuro.

Según información publicada por medios especializados, la película pasó por varias etapas de desarrollo sin conseguir establecer una fecha definitiva de estreno. La participación de Mahershala Ali fue uno de los principales atractivos del proyecto debido a su reconocimiento internacional como actor.

La salida de Mahershala Ali marca un nuevo punto de incertidumbre para Blade, una película que permaneció en desarrollo durante casi siete años desde su presentación inicial. El personaje podría continuar dentro de Marvel Studios, aunque actualmente no existen detalles oficiales sobre una nueva producción.

La información sobre la salida del actor fue reportada por The Guardian, medio que recogió las declaraciones del actor sobre su decisión de dejar el proyecto y el proceso que atravesó la película durante su etapa de desarrollo.

Blade de Marvel Studios continúa siendo uno de los proyectos con mayor incertidumbre del estudio, luego de la salida de Mahershala Ali y los retrasos acumulados desde su anuncio. La película no tiene actualmente una fecha confirmada ni detalles oficiales sobre su nueva dirección.