Presidente de Honduras NIEGA ayuda a Venezuela tras devastadores terromotos: "Eso vale dinero"

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Ante el doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, diversos países han manifestado su ayuda para la nación en ruinas. No obstante, un hecho que ha llamado la atención es la negativa respuesta del presidente de Honduras, Nasry Asfura al descartar enviar ayuda de tipo económico y logístico a territorio venezolano.

Presidente de Honduras niega ayuda a Venezuela tras terremotos

Debido a los miles de afectados que se han registrado en el país extranjero, dadas las grandes cantidades de edificaciones que han quedado en escombros por el impacto de los dos sismos magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela. El jefe de estado de Honduras decidió no enviar ayuda ante estos hechos causados por los desastres naturales.

En declaraciones para la prensa internacional, Nasry Asfura mencionó que para el país enviar ayuda económica o logística supondría un presupuesto importante, enfatizando que de igual forma, Venezuela tendrá apoyo de otras naciones.

"Yo estoy para cuidar Honduras. Que Dios me perdone, Venezuela va a tener mucha ayuda de muchos países. Otros me dicen: Es cierto, no mandes nada, pero envie un contingente. Sin embargo, eso cuesta dinero, un avión, un chárter y mantener a nuestra gente allá también. Discúlpenme, pero primero Honduras", enfatizó el presidente del país extranjero.

Además, el mandatario señaló que Honduras enfrenta múltiples necesidades y sostuvo que, aunque no desea parecer egoísta, pero refiere priorizar las carencias de su país antes que las de Venezuela que, debido a la magnitud de los hechos ocurridos, se encuentra en el foco de la atención internacional y viene recibiendo ayuda de diferentes naciones.

Ante la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela, se mantiene en marcha las labores de rescate y la atención a los damnificados que diariamente aumentan dadas las labores de búsqueda que se ejecutan con la ayuda de diversos cuerpos especializados de diferentes países, incluyendo el Perú.

Cifra de muertos y heridos tras terremotos en Venezuela

En un nuevo pronunciamiento público realizado el pasado miércoles 01 de julio desde Caracas, el funcionario de estado reveló que hasta la fecha se registran 2 295 muertes y 11 267 heridos, a consecuencia de los devastadores eventos sísmicos ocurridos la noche del 24 de junio.

Finalmente, comunicó que 4 099 brigadistas extranjeros continúan desplegados en las zonas de desastre, cooperando con los 26 000 efectivos locales y los 17 832 voluntarios, con la finalidad de hallar la mayor cantidad de personas con vida.