Karen Dejo preocupa a sus fans tras confesar que se detectó bulto en el cuello: "Hasta ahora lo tengo"

Karen Dejo preocupó a sus fans luego de revelar en televisión nacional que se detectó un bulto en el cuello. La modelo peruana manifestó que este episodio ha sido uno de los más inquietantes que le ha tocado vivir a sus 45 años.

Karen Dejo se descubre bulto en el cuello

Durante una reciente entrevista para el programa 'América Espectáculos', Karen Dejo contó que diciembre fue un mes que la marcó de cierto modo. Y es que en plena temporada navideña, la artista se detectó inesperadamente un bulto en el cuello.

"Yo me asusté porque siempre nosotras, las mujeres, tenemos que tantearnos los bultitos que nos salgan", dijo en un primer momento.

Si bien esto la puso en alerta, su apretada agenda la obligó a postergar una visita médica de urgencia: "Como estábamos en plena correteadera en el mes de diciembre, se me fue. Dije: 'Cuando termine la temporada, me voy al doctor'. Nunca me fui al doctor, pero me fui a Canadá", dijo en un primer momento.

Es así que una vez en Canadá, la también actriz accedió a realizarse unos estudios por recomendación del médico que se encargaría de realizarse un procedimiento estético: "Me mandaron a hacerme un descarte de cáncer". Para alegría de la 'guerrera', los exámenes descartaron que el bulto en su cuello representara algún tipo de riesgo para su salud.

A raíz de ello, Karen se tomó unos minutos para exhortar tanto a mujeres como hombres a realizarse estudios médicos de manera frecuente, sin importar la edad con el objetivo descartar cualquier tipo de enfermedad.

"Yo le sugiero a las mujeres, a los hombres también, obviamente a todas las personas, que siempre se hagan un descarte, un chequeo preventivo", agregó la integrante de 'Esto Es Guerra'.

Minsa recomienda autoexploración del cuello

El Ministerio de Salud recomienda a la población una autoexploración periódica del cuello para detectar nódulos, especialmente por posibles sospechas de cáncer de tiroides u otras afecciones.

Palpación activa

Realizar movimientos circulares suaves con las puntas de los dedos, cubriendo la zona debajo de la mandíbula hasta la base del cuello.

Los ganglios pueden inflamarse temporalmente por algún tipo de infección, pero si el bulto persiste por semanas sin disminuir de tamaño, debe ser evaluado.

De esta manera, se conoció que Karen Dejo vivió uno de los momentos más dramáticos de su vida al detectarse un bulto en el cuello en el mes de diciembre. Para tranquilidad de ella, los exámenes médicos descartaron que se tratase de cáncer.