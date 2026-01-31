María Pía Copello emocionada con el estreno de su canal de YouTube: "+QTV es un nuevo reto en mi carrera profesional"

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la actualidad, las principales figuras de la farándula peruana están dejando los medios tradicionales para migrar al mundo del streamer. Un ejemplo de ello es María Pía Copello quien anunció la creación de su nuevo canal de YouTube donde contará con importantes referentes de esta era digital.

Y a solo días del esperado estreno de este nuevo espacio, la conductora comentó que está viviendo una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su plataforma +QTV, que ofrecerá programas de deportes, espectáculos, de conversación y otros; y que arranca este lunes 2 de febrero a las 10:50 de la mañana con su programa 'Sin +Q decir'.

María Pía Copello emocionada con el estreno de su canal de YouTube

La presentadora e influencer estará a la cabeza de este primer espacio de su canal +QTV, junto a un grupo de destacadas figuras como Daniela Darcourt, el streamer Dafonseca, Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera.

"En octubre de año pasado conversamos con Peter Fajardo para hacer realidad el proyecto y coincidimos en muchas ideas. Hoy, cuatro meses después estamos próximos a estrenar, esto marca una nueva etapa profesional para mí, un nuevo reto, por eso dejé la televisión diaria pues necesitaba tiempo para dedicarlo a algo que es propio y crear una comunidad bonita", afirmó María Pía.

Luego, señaló que esto lo ve como una carrera de largo aliento, pues sabe que será difícil al comienzo debido a la competencia que existe, pero ella y todo su equipo están comprometidos en conquistar el público.

"Lo veo como una maratón, una carrera de largo aliento, sé que va a ser difícil al comienzo, pero sé que lo vamos a lograr. Nuestra mayor característica es que somos chancones, dedicados, constantes, comprometidos", agregó.

Llegarán más programas

Además, del anunciado estreno de 'Sin +Q decir', María Pía dijo que el canal +QTV tendrá muchos espacios de entretenimiento con programas de deportes, espectáculos, de conversación y de otros temas.

"Vamos a tener muchos programas, como de deportes, espectáculos, de conversación y sumaremos muchos más a la parrilla porque queremos hacer de todo", añadió.

En ese sentido, ya se ha anunciado que Aldo Miyashiro acompañará a Paolo Guerrero en un programa, señalando que los fines de semana serán entretenidos con dicha dupla. Finalmente, en otro video se ha presentado a Karina Rivera; así como a Ric La Torre y Samuel Suárez.

En resumen, María Pía Copello se encuentra emocionada a solo dos días del estreno de su canal de YouTube '+QTV' y su programa 'Sin +Q decir'.