Cantante de Amor Rebelde queda impactada al enterarse de que está embarazada: "Nos tomó por sorpresa"

Tras varios rumores que venían circulando en redes sociales, Camila Doza, cantante de Amor Rebelde, decidió pronunciarse a través de un comunicado para confirmar que está embarazada, una noticia de la que, según contó, se enteró recién hace una semana y que aseguró afrontará con mucha responsabilidad.

La bomba estalló la noche del viernes 30 de enero, cuando Camila Doza decidió romper su silencio y, cansada de los rumores que ya corrían con fuerza en redes sociales, salió al frente con un comunicado para ponerle punto final a las especulaciones.

"Ante los rumores que vienen circulando sobre mi persona, considero oportuno comunicar que efectivamente me encuentro en estado de embarazo", escribió la cantante.

La joven artista, exintegrante de la orquesta Chechito ya tú sabes, contó además que se enteró de su embarazo hace aproximadamente una semana, sin brindar mayores detalles sobre cómo se dio el momento.

Camila Doza también dejó en claro que la noticia no fue algo planificado y que tanto ella como su pareja se llevaron una gran sorpresa.

"Esta situación tomó por sorpresa tanto a mi pareja como a mí; sin embargo, la estamos afrontando con responsabilidad y también alegría", señaló en su mensaje, dejando ver que, pese al impacto inicial, el proceso lo viene asumiendo con tranquilidad.

¿Seguirá en Amor Rebelde pese a su embarazo?

Tras la confirmación de su embarazo, una de las principales dudas de sus seguidores estuvo relacionada con su continuidad dentro de Amor Rebelde, agrupación a la que ingresó oficialmente el pasado 18 de diciembre, luego de consagrarse como ganadora de un reality televisado a nivel nacional en el programa Mande quien Mande.

Frente a estos cuestionamientos, Camila Doza fue clara y anunció que seguirá siendo parte de la orquesta. "Cuento con el respaldo y apoyo de la orquesta durante este proceso, lo cual agradezco profundamente", expresó.

No obstante, la cantante también reveló que actualmente se encuentra delicada de salud y que existen "ciertos riesgos", motivo por el cual ha optado por manejar esta situación con mayor privacidad y cuidado.

A través de su mensaje, Camila Doza agradeció a las personas que se mostraron preocupadas por su estado y a quienes la vienen acompañando desde que inició su carrera en la cumbia. "Continuaré haciendo música junto a Corazón Rebelde; pronto habrá novedades", sentenció en su comunicado.

Cabe recordar que Camila Doza logró consolidarse como una de las voces más prometedoras tras ganar el concurso televisado que le permitió firmar contrato con Amor Rebelde, grupo cuyo nombre fue registrado por Paola Rubio poco antes de la salida de varias figuras de Son del Duke.

Así, la cantante Camila Doza, integrante de Amor Rebelde, quedó impactada al enterarse de que estaba embarazada, una noticia que hoy confirma públicamente y que marca un nuevo capítulo en su vida.