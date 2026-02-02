Gran hallazgo en el Perú: Confirman nueva especie de roedor andino en área protegida de Cajamarca

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Recientemente, se confirmó la existencia de una nueva especie de roedor andino en un área protegida de la región Cajamarca. Este hallazgo sin precedentes viene llamando la atención de muchos científicos alrededor del mundo. Conoce más detalles en la siguiente nota de Exitosa.

Se confirma nueva especie de roedor en Cajamarca

De acuerdo con el más reciente estudio internacional publicado en la reconocida revista científica "Peer J", el género de roedores andinos Oreoryzomys, que hasta hace muy poco era considerada como una sola especie, realmente está constituida por tres especies diferentes.

Para alegría de nuestro país, entre estas tres especies destaca la confirmación de Oreoryzomys hesperus, siendo registrada nada más y nada menos que en la región Cajamarca, precisamente en el Santuario Nacional Tabaconas Namballe, área natural protegida que, desde luego, forma parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe).

"Este hallazgo subraya que nuestras áreas naturales protegidas no son solo paisajes hermosos, sino laboratorios de biodiversidad única. Triplicar la diversidad conocida de este género refuerza el papel de los Andes como el mayor escenario de evolución biológica en Sudamérica", indica el equipo de investigación.

Es importante mencionar que este descubrimiento rompe con décadas de creencias taxonómicas que afirmaban la existencia de una sola especie del género Oreoryzomys. Asimismo, posiciona a Cajamarca como el epicentro de la diversificación biológica.

Nueva especie de roedor no es común

El Oreoryzomys hesperus no es un roedor común, puesto que se ha tenido que adaptar a la vida en los bosques nublados y páramos de alta montaña. Esto ha desencadenado que el diminuto animal posea un cuerpo esbelto, pelaje pardo sumamente suave y una cola larga que le permite desplazarse con agilidad por la densa vegetación de la vertiente noroccidental de los Andes.

Su sola presencia es considerada como un "sello de garantía ecológica", ya que constituye un indicador clave de la salud de los ecosistemas montanos. A su vez, el Santuario Nacional Tabaconas Namballe logra consolidarse como un destino de interés para la amplia comunidad científica, pero aún más como un baluarte de la identidad natural de nuestro país debido a su importancia como refugio de biodiversidad única y poco conocida.

De esta manera, se conoció que en el Santuario Nacional Tabaconas Namballe, área natural protegica en Cajamarca, se halló una nueva especie de roedor llamada Oreoryzomys hesperus, la misma que ha puesto en los ojos de la comunidad científica al Perú.