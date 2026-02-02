Sedapal anuncia nuevo CORTE DE AGUA para hoy 2 de febrero: Estos son los distritos afectados

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este lunes 2 de febrero de 2026 se realizará un nuevo corte de agua en algunos distritos de Lima Metropolitana. Conoce cuáles se verán afectados en la siguiente nota de Exitosa.

Corte de agua HOY 2 de febrero

De acuerdo con la entidad, el corte de agua programado para este lunes 2 de febrero en la ciudad de Lima se debe principalmente a la limpieza de reservorios; sin embargo, también existen otros motivos como trabajos de empalme y más.

Distritos afectados por el corte de agua

Ate y San Martín de Porres (SMP) son los distritos que se verán afectados por el corte del recurso hídrico, pero solo en algunas zonas que podrás conocer en la siguiente lista:

Lunes 2 de febrero - Ate

Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:00 p.m.

Motivo de corte: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Coop. Manylsa Ltda. 476 - sector 177

Horario de corte: Desde la 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Motivo de corte: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: A.H. El Amauta zona A, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Señor de Muruhuay, Asoc. Hijos de Amauta zona A - sector 176.

Lunes 2 de febrero - San Martín Porres

Horario de corte: Desde la 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: A.H. 3 de Mayo, Agrup. Prop. Álamos de Naranjal I etapa, APV Los Alcanfores de Naranjal, APV Cabo Juan Linares Rojas, APV Las Orquídeas de Naranjal, APV Paraíso del Norte, APV El Portal de Naranjal, APV El Rosal de Naranjal, Asoc. Prop. Vista Hermosa - sector 123

Horario de corte: Desde la 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Asoc. Prop. Las Lomas de Naranjal, Asoc. Prop. Vi. El Naranjal, Asoc. Viv. Inmaculada Concepción, Asoc. Viv. Predio San Sebastián, Asoc. Viv. Buena Vista I y II etapa, Asoc. Viv. Señor del Santuario, Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa - sector 213

Horario de corte: Desde la 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Asoc. Habit. Pre Urb. Huertos de Naranjal, Asoc. San Juan Bautista, Coop. Bata Callao, Coop. COPSA, Coop. Viv. Centro Minero Perú, Coop. El Naranjal, Coop. Viv. Policía Nacional, PV Los Álamos IV, et., Prog. Viv. Alejandría, Prog. Viv. Aruba, PV California, PV Capullana - sector 213.

Horario de corte: Desde la 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Prog. Viv. Caribe de Naranjal II y III et., PV El Álamo I y II et., PV El Remanso de Naranjal, Prog. Viv. Las Viñas de Naranjal IV et., PV Los Álamos del Norte, Prog. Viv. Los Álamos II et., PV Lucerito de Naranjal, Prog. Viv. Los Manizales, Prog. Viv. Sta. María de Naranjal - sector 213.

De esta manera, se conoció que el nuevo corte de agua de Sedapal afectará los distritos de Ate y San Martín de Porres este lunes 2 de febrero en distintos horarios.